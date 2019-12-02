Зеленський доручив Кабміну диверсифікувати джерела постачання газу

Президент України Володимир Зеленський своїм указом 2 грудня увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони «Про невідкладні заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки».

Це рішення містить зокрема згадку про «недостатню ефективність заходів, що вживаються органами виконавчої влади» у сфері забезпечення енергетичної безпеки.

Відтак РНБО доручає Кабінету міністрів України, поміж іншого:

внести на розгляд Верховної Ради нову редакцію Кодексу про надра та оновлення Програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року, яке передбачатиме збільшення обсягів власного видобутку газу й нафти

затвердити фінансовий план компанії «Нафтогаз» на 2019 рік та протягом місяця – на 2020 рік

переглянути Енергетичну стратегію України до 2035 року

опрацювати «питання щодо забезпечення енергетичної стійкості України»

прискорити підготовку річного прогнозного паливно-енергетичного балансу України на 2020 рік

опрацювати до 1 липня 2020 року «питання щодо диверсифікації джерел і маршрутів постачання нафти, нафтопродуктів, природного і скрапленого газу, вугілля антрацитових марок, передбачивши постачання з одного джерела не більше 30 відсотків від загальних обсягів постачання, та прийняти відповідне рішення»

Також рішення РНБО передбачає пропозицію Антимонопольному комітету розслідувати ймовірні порушення закону щодо захисту економічної конкуренції в сфері енергетики, а Рахунковій палаті – посилит контроль за ефективністю використання бюджетних коштів в рамках енергетичних програм.

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Указ Зеленського також визнає такими, що втратили чинність, укази п’ятого президента Петра Порошенка від 2014 року «Про стан забезпечення енергетичної безпеки у зв’язку з ситуацією щодо постачання природного газу в Україну» та «Про стан забезпечення енергетичної безпеки держави та невідкладні заходи щодо сталого проведення опалювального сезону 2014/15 року».

2 грудня 2019 року Володимир Зеленський заявив про «цікаве рішення», яке нібито дозволить наступної зими зменшити тарифи на тепло наполовину.