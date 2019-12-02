Перший газопровід між Росією та Китаєм довжиною 3 тисячі кілометрів почав роботу

Росія та Китай закріпили співпрацю в енергетиці запуском першого газопроводу 2 грудня.

Участь у церемонії в режимі телемосту взяв президент Росії Володимир Путін.

«Сьогодні визначний, дійсно історичний день не лише для глобального енергетичного ринку, а й перш за все для нас із вами, Росії та Китаю», – заявив він.

Газопровід «Сила Сибіру» довжиною 3 тисячі кілометрів з’єднує родовища газу на Далекому Сході Росії з китайським кордоном, де він приєднується до власної мережі Китаю.

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Як заявив голова Китайської народної республіки Сі Цзіньпін, газопровід є зразком «взаємовигідної співпраці» між двома країнами, а їхні зв’язки лишатиметься пріоритетом у зовнішній політиці Пекіну та Москви.

Ані Китайська національна нафтогазова корпорація, ані російськи енергетичний монополіст «Газпром» не розкривають ціни, прописані в умові, однак вона не містить умови «бери або плати». Відтак ринкові ризики лягають на китайську сторону.

Російський «Газпром» і Китайська Національна нафтогазова корпорація (CNPC) підписали договір купівлі-продажу російського газу по «східному» маршруту (газопроводу «Сила Сибіру») вартістю в 400 мільярдів доларів у травні 2014 року.

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За даними російської компанії, договір укладено строком на 30 років, він передбачає поставку в КНР 38 мільярдів кубометрів газу на рік.

Москва виступає регіональним конкурентом Туркменістану й Австралії за постачання газу і поліпшує свої зв’язки з Китаєм на тлі торгової війни Пекіна зі США.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що товарообіг з Китаєм цього року досяг рекордних 100 мільярдів доларів, порівняно з 87 мільярдами доларів у 2018 році.

Завдяки експорту газу, за даними Москви, ця цифра зросте до 200 мільярдів доларів до 2024 року.