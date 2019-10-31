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31 жовтня 2019, Київ 17:57
Новини | Міжнародні

Трамп анонсував перший етап підписання торговельної угоди між США та Китаєм

Президент США Дональд Трамп (п) та лідер КНР Сі Цзіньпін

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Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати і Китай оголосять про нове місце, де він і лідер КНР Сі Цзіньпін підпишуть перший етап торговельної угоди.

«Китай і США працюють над вибором нового місця для підписання першої фази торговельної угоди», – повідомив Трамп на сторінці у Twitter.

За його словами, про місце стане відомо вже незабаром.

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На початку жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон і Пекін домовилися відкласти заплановане підвищення мит на імпорт китайських та американських товарів. Багато експертів остерігаються, що торговельні війни між США і Китаєм ослаблять світову економічну активність й призведуть до підвищеного коливання світових фондових ринків.

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