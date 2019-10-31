Трамп анонсував перший етап підписання торговельної угоди між США та Китаєм

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати і Китай оголосять про нове місце, де він і лідер КНР Сі Цзіньпін підпишуть перший етап торговельної угоди.

«Китай і США працюють над вибором нового місця для підписання першої фази торговельної угоди», – повідомив Трамп на сторінці у Twitter.

За його словами, про місце стане відомо вже незабаром.

На початку жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон і Пекін домовилися відкласти заплановане підвищення мит на імпорт китайських та американських товарів. Багато експертів остерігаються, що торговельні війни між США і Китаєм ослаблять світову економічну активність й призведуть до підвищеного коливання світових фондових ринків.