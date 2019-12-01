Сергій Кривонос залишається заступником секретаря РНБО – офіційно

Сергій Кривонос залишається заступником секретаря РНБО України, повідомив сайт Ради національної безпеки і оборони 1 грудня.
«Його виведення зі складу ряду міжвідомчих комісій і груп пов'язане з перерозподілом функціональних обов'язків, і є робочим процесом, який не має жодної політичної складової. Також необхідно зазначити, що Сергій Кривонос є прикомандированим до апарату РНБО України з Міністерства оборони України, і може бути повернений у розпорядження міністра оборони України у відповідності до поставлених завдань», – ідеться в повідомленні РНБО.
Як вказано в повідомленні, «ряд суттєвих уточнень» потрібні «у зв'язку з інформацією, яка була поширена рядом ЗМІ, пов'язаної із заявою Сергія Кривоноса».
Кілька засобів інформації з посиланням на неверифіковану сторінку Кривоноса у фейсбуці поширили 30 листопада повідомлення критичного змісту щодо секретаря РНБО Олексія Данілова.
У ньому йшлося, що «секретар РНБО, якого попередні п’ять років війни не було видно і чути ні на фронті, ні в тилу, таки проштовхнув підписання указу. І взагалі – перетворили РНБО з Ради національної безпеки та оборони України на посміховисько з клоунами».
Спростувань цієї заяви від Сергія Кривоноса чи уповноважених ним осіб не було.
29 листопада на сайті президента України Володимира Зеленського було опубліковано указ, яким Кривонос виводиться зі складу Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.
Цим же указом Кривоноса звільнили від виконання обов’язків голови міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності держави.
Заступником секретаря РНБО Сергій Кривонос став іще за часів п'ятого президента України Петра Порошенка. Кривонос призначений на цю посаду 12 березня 2019 року.
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