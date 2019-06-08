Заступник секретаря РНБО Кривонос: із Данилюком триває плідна робота, а з Зеленським поки що не зустрічався

Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Кривонос зазначає, що у нього вже налагоджені робочі взаємини з новим секретарем РНБО Олександром Данилюком.

«Звісно, ми зустрічалися з новим секретарем РНБО Олександром Данилюком. У нас вже триває плідна робота, у нього є зацікавленість», – він агентству «Інтерфакс-Україна» у суботу.

Кривоніс із жалем зазначив, що у президента України Володимира Зеленського поки що немає часу з ним зустрітися.

«Я міг би донести йому і ту ж програму «П'ять кроків» (з реформування оборонної сфери, ухвалену РНБО і затверджену указом попереднього президента Петра Порошенка – ред.), й інші аспекти своєї діяльності. Подивимося: я служу своїй Батьківщині і своєму народу насамперед», – зазначив Сергій Кривонос.

Він також нагадав, що ще в лютому 2019 року під час зустрічі з тоді кандидатом у президенти Зеленським відмовився від можливої посади міністра оборони України або начальника Генерального штабу. «Це мені нецікаво, я розумію, чим я вмію займатися і що я можу зробити», – наголосив він.

12 березня 2019 року на той час президент України Петро Порошенко призначив заступником секретаря РНБО Сергія Кривоноса, який обіймав до цього посаду заступника командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України.