Мамедов: Україна направила 14 звернень щодо Криму й ОРДЛО в Міжнародний суд

Заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов заявив, що Україна направила до Міжнародного кримінального суду 14 звернень із приводу злочинів проти людяності в анексованому Росією Криму і ОРДЛО. Про це Мамедов повідомив під час презентації в Києві 10 грудня.

Також заступник генпрокурора повідомив, що планує 11 грудня зустрітися з прокурором Міжнародного суду для обговорення подальших кроків.

«Я думаю, що всім цим діям, тяжким міжнародним злочинам, буде дана об’єктивна оцінка», – сказав Гюндуз Мамедов.

Раніше віцепрем’єр-міністр, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков висловив сподівання, що Верховна Рада ухвалить закон про перехідний період і перехідне правосуддя для Криму і ОРДЛО в 2021 році.

До цього Мамедов повідомляв, що перехідне правосуддя для Криму і для Донбасу може бути різним і мати свої особливості.

За словами заступника генпрокурора, українські прокурори розслідують понад 5 тисяч проваджень щодо воєнних злочинів у Криму і на Донбасі. Він також відзначав, що у відомстві готують спеціальну електронну базу даних, яка буде включати хронологію військової агресії Росії.

В Офісі генпрокурора України повідомляли, що зафіксували близько 14 тисяч кримінальних порушень у Криму і на Донбасі.

У Росії заявляли, що вважають незаконними всі рішення арбітражів за позовами, пов’язаними з анексією Криму. У Міністерстві юстиції Росії стверджували, що у «цих трибуналів відсутня юрисдикція на розгляд таких спорів».