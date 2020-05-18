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18 травня 2020, Київ 21:11
Новини | Політика

«Депортація повторюється»: близько 48 тисяч людей вимушено залишили Крим за час анексії – Мамедов

«Нестерпні умови проживання, численні незаконні обшуки, затримання, позбавлення волі змушують корінний народ півострова залишати Крим», – заявив заступник генпрокурора України Гюндуз Мамедов

За час анексії Криму Росією півострів залишили майже 48 тисяч людей, у той же час здійснюється активна колонізація півострова росіянами, заявляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Так, за словами заступника генпрокурора України Гюндуза Мамедова, починаючи з 2014 року, в Криму відновилися переслідування кримськотатарського народу за релігійними переконаннями, а також у зв’язку з незгодою з анексією.

«Нестерпні умови проживання, численні незаконні обшуки, затримання, позбавлення волі змушують корінний народ півострова залишати Крим. Більше ніж 48 тисяч громадян були змушені залишити окуповану територію Криму і переміститися на підконтрольну уряду України територію. У той же час, Росія здійснює активну колонізацію території півострова. За час окупації країна-агресор прямо або побічно перемістила зі своєї території майже 73 тисячі своїх громадян на окуповану територію», – повідомив Мамедов.

В Офісі генпрокурора підкреслюють, що такі дії Росії містять ознаки порушень 49-ї статті Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року, відповідно до якої забороняється здійснювати примусове індивідуальне чи масове переселення або депортацію осіб з окупованої території на територію держави-окупанта.

Прокуратура АР Крим здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом геноциду кримськотатарського народу і представників інших національних груп у 1944 році.

Кримська татарка про зраду росіян
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Кримська татарка про зраду росіян

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Раніше президент України Володимир Зеленський в роковини депортації кримських татар висловив надію на повернення анексованого Росією Кримського півострова під контроль України, а кримських татар – до рідних домівок.

18 травня в Україні та світі згадують жертв депортації кримськотатарського народу з Криму в 1944 році. У цей день із півострова був відправлений перший ешелон кримських татар. Всього було депортовано близько 200 тисяч людей.

Згідно з постановою Верховної Ради України, день 18 травня оголошено Днем пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

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