Зеленський планує зробити два найбільших мусульманських свята державними

Президент України Володимир Зеленський у річницю депортації кримських татар з Кримського півострова у 1944 році зустрівся з представниками кримськотатарського народу.

«Володимир Зеленський повідомив, що найближчими днями він планує підписати указ, згідно з яким Курбан-Байрам та Ураза-Байрам отримають статус державних релігійних свят», – заявили в Офісі президента.

Зеленський також наголосив, що представники кримськотатарського народу мають бути представлені на вищому дипломатичному рівні, тому він погодив кандидатуру Еміне Джапарової на посаду першого заступника міністра закордонних справ.

За словами Зеленського, у Києві планують побудувати нову мечеть Він наголосив, що чекає від кримських татар проєкт мечеті та готовий підтримати його.

Президент також ініціював створення в Офісі президента робочої групи, у складі якої будуть кримські татари. «Щоб ця робоча група давала нам пропозиції, ми обмінювалися цими пропозиціями та дуже швидко рухалися», – сказав Зеленський.

Щорічно 18 травня в Україні згадують трагічні події 1944 року, коли корінний кримськотатарський народ радянська влада вислали за межі півострова до Центральної Азії. Всього були депортовані понад 180 тисяч людей. В Україні депортацію кримськотатарського народу визнали геноцидом.