Вироки та безкарність. Яка доля моторошних злочинів періоду російської агресії

10 грудня – День прав людини. Проєкт Радіо Донбас.Реалії систематично працює над тим, аби проливати світло на злочини проти людяності на окупованій території та на лінії фронту українського сходу. За міжнародним гуманітарним правом, воєнні злочини не мають терміну давності та не підлягають амністії – проте, така стаття ще не інкорпорована в українське законодавство – над цим триває робота у парламенті. В Україні судять за вбивства, тортури, незаконне позбавлення волі та рідко – за порушення законів та звичаїв війни.

Основні цифри

На окупованій території – більше 60 місць, де тримають в неволі людей (дані Офісу Генпрокурора)

Утримуються як полонені та заручники щонайменше 235 осіб (дані СБУ)

За злочини, вчинені в умовах війни, в Україні розслідується близько 2000 кримінальних справ (дані Офісу Генпрокурора)

За роки війни суди України винесли 2 вироки за статтею «порушення законів та звичаїв війни» ККУ. Але далеко не всі злочини кваліфікуються за цією статтею, тому вироків насправді більше.

Кого судить Україна

За даними департаменту Офісу Генпрокурора з нагляду за розслідуванням злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, вже вручена підозра коменданту в'язниці «Ізоляція» «Паличу» – Денису Куликовському. Його називають колишній в'язні «Ізоляції» як організатора тортур.

Триває судовий розгляд у справі Романа Лягіна, якого підозрюють в організації цієї ж таємної турми. Лягін затриманий та перебуває у СІЗО. Подробиці операції з його парешту правоохоронні органи досі не розкривають.

Віктор Михед. Його судять як можливого спільника коменданта Горлівки Ігоря Безлера: звинувають в участі у допитах людей та зйомці їх на камеру, у тому числі – зйомці інсценованого розстрілу.

Вироки

Вадим Погодін заочно засуджений за вбивство 16-річного краматорського школяра Павла Чубенка. Це моторошне вбивство сталось влітку 2014 року. У Чубенка в рюкзаку знайшли українську символіку і шарф львівського ФК «Карпати». Його катували і розстріляли.

Погодін – командир підконтрольного Росії збройного угруповання «Керч». Він отримав від українського суду довічне ув'язнення.

«Дійсно справедливий вирок. Дійсно там, в суді, все було доведено. Всі обставини цього вбивства. Тому трохи така гордість за суд», – сказала після оголошення вироку в 2018-му мати загиблого Сталіна Чубенко.

Адвокат Погодіна подавав апеляцію, яка не була задоволена. Погодін переховується у Криму. Як з'ясували Крим.Реалії, він очолює там будівельну фірму і ходить як гість на місцеве телебачення.

Перше засудження за статтею «порушення законів та звичаїв війни» відбулось у 2017 році. Генпрокуратура тоді повідомила, що до 10 років 1 місяця позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено громадянина України за сприяння Російській Федерації у веденні агресивної війни проти України та порушення законів і звичаїв війни: він здійснював незаконне утримання і конвоювання полонених військовослужбовців ЗСУ й інших осіб, які утримувалися у захопленому приміщенні Управління СБУ в Донецькій області. Вирок був очним.

У серпні прокуратура повідомила про засудження за статтею «порушення законів і звичаїв війни» 4-х членів так званої «Групи Тєлєгіна» – «Казачья национальной гвардии Всевеликого войска Донского» – яка викрадала людей у Лисичанську. Всім дали по 10 років. Вирок був заочним.

Едуард Якубовський – російський громадянин, в 2018 році заочно засуджений на 12 років в'язниці в Україні. Якубовський, за даними поліції України, до цього працював у Слідчому комітеті Росії. Під час окупації він очолював «апеляційну палату верховного суду ДНР», яка відправляла людей до тюрем за «шпигунство» та «держзраду».

Про кого ще відомо

Аркадій Корнієвський. Він є колишнім офіцером СБУ. На цю людину вказують багато полонених як на того, хто проводив допити із застосуванням тортур. Однак правозахисники кажуть, що його справа, передана до Сватівського суду Луганщини, тривалий час не розглядається.

Люди на окупованій території потрапляють до застінок за псевдовироками «судів», що працюють на окупаційну адміністрацію. Це система з людей, які служили до війни в українських судах чи поліції, з російськими громадянами на чолі. Вироки в Україні більшості з них не виносилися.

У Донецьку вироки виносить «апеляційна палата верховного суду ДНР». Андрій Кім є головою так званого «верховного суду ДНР» і підписує призначення «суддів» на справи. Цей російський громадянин очолював відділ Слідчого комітету Росії у Волгодонську Ростовської області. У російському реєстрі судових рішень можна знайти, що в 2015 році колишнього слідчого через суд виселяли зі службової квартири.

Кім змінив на цій посаді Едуарда Якубовського, про вирок якому сказано вище.

Під їхнім керівництвом вироки, в тому числі, смертні, виносять колишні судді українських судів найрізноманітнішої геогрфії – весь список, та чим вони конкретно займались до війни, можна знайти в матеріалі: «Посадками в «ДНР» руководят граждане России. В подчинении – бывшие украинские судьи».

У Луганську судили українських громадян за «держазраду ЛНР» та «шпигунство» так званий «військовий суд ЛНР», голова – Артем Полтавський, до війни працював в Луганській академії внутрішніх справ – та «верховний суд ЛНР» – Любов Батяшова, Тетяна Кравченко і ще півтора десятка колишніх українських суддів. Полтавський засудив, наприклад, луганського блогера Едуарда Недєляєва. Список суддів у статті «Преступления своими руками». Как будут судить «судей» ОРДЛО?»

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