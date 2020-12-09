«Первый холостой, второй – в голову»: свидетель по делу возможного помощника Безлера дал показания

(Друкуємо мовою оригіналу)

Подручный офицера ГРУ России Безлера с позывным «Ежик» снимал допросы заложников, сам их допрашивал и конвоировал. Прокуратура утверждает, что «Ежик» – это Виктор Михед. Опознал Михеда на фото и свидетель Василий Будик. Сам Будик был в плену у Безлера. В Славянске в судебном заседании, где обвиняемым выступает Михед, Будик расказал о зверствах контролируемых Россией формирований.

В Славянске продолжают судить Виктора Михеда. Его обвиняют в участии в террористической организации и нарушении законов и обычаев ведения войны.

По информации прокуратуры, в захваченной российскими гибридными силами Горловке Михед добровольно вступил в отряд офицера ГРУ ВС Российской Федерации Игоря Безлера. Сейчас Игорь Безлер – один из обвиняемых по делу о сбитом самолете Boeing 777 рейса МН17.

Михед нарушил законы и обычаи ведения войны

«Михед нарушил законы и обычаи ведения войны, что выразилось в жестоком обращении с лишенными свободы военнослужащими Вооруженных сил Украины и гражданскими лицами, в применении к ним физического и психологического насилия, запугивания. А также подсудимый выгонял их на принудительные работы», – сказал в суде прокурор Ростислав Росик.

Показания по этому делу дал Василий Будик. В 2014 году он был советником заместителя министра обороны Украины Петра Мехеда. И попал в плен к Безлеру 2 мая 2014 года.

Виктор Михед участвовал в суде по видеосвязи из СИЗО Мариуполя. Будик попросил его снять маску, чтобы опознать. Но Михед отказался, мотивируя тем, что свидетель и так видел его фото на процедуре опознания.

4 ножевых после допроса – Будик

Василий Будик вспоминает, что в день его задержания формирования, подконтрольные России, провели так называемый «первичный экспресс-допрос». Во время допроса, говорит Будик, он получил 4 ножевых ранения.

На следующий день к Будику привели российских и местных журналистов. По словам свидетеля, его так называемое «интервью» снимал также «Ежик» (такое псевдо, по информации прокуратуры, было у Виктора Михеда).

С 29 мая Будика перевели в здание ОБОПа. Там располагался сам Игорь Безлер, НКВД (именно такая табличка была на двери) и информационный отдел коммуникации (отдел «К»).

Неоднократно были расстреляны: кто-то в прихожей, кто-то в коридоре, кто-то в подвале

«Там же проводились допросы задержанных людей. Там же я видел расстрелы. Неоднократно были расстреляны: кто-то в прихожей, кто-то в коридоре, кто-то в подвале», – вспоминает реалии плена Будик.

Именно в комнате, где располагался отдел «К», находились члены российских гибридных формирований «Цифра», «Ежик» и другие. По заданию Безлерат, говорит Будик, они выкладывали в интерне фотографии и видео.

«Целься. Огонь!»

3 июня 2014 года Василия Будика и полковника СБУ Александра Васющенко ночью повели на расстрел.

«Мы спускались в подвал. Переступили через (лежали на лестнице) двоих убитых, одетых в украинскую форму. Не знаю, расстрелянных, зарезанных», – делится Будик.

Видео «расстрела» Васющенко и Будика есть в интернете. На экране – полутемный, заброшенный подвал. Справа стоит Игорь Безлер. В центре кадра, спинами к камере, с обмотанными скотчем головами, стоят заложники.

Безлер на этом видео говорит, что Украина не хочет обменивать задержанного российского наемника. И, если его сообщника не отпустят, «Бес» обещает по двое расстреливать пленных офицеров.

«Я ждал трое суток, но теперь ждать времени у меня больше нет. Поэтому сейчас будут расстреляны господин Будик и господин Васильченко (Александр Васющенко – ред.)», – сообщает Безлер. Потом он отдает команды: «Заряжай (слышен лязг затворов). Целься. Огонь!» Звучит выстрел, и двое людей падают.

Потом выяснится, что видео расстрела – постановочное, а сам выстрел был холостым.

Хотите жить: первый выстрел будет холостой, второй будет боевой

Оказывается, перед расстрелом, как утверждает свидетель, к Безлеру на переговоры приехал Денис Пушилин, один из главарей российских гибридных сил. После переговоров Безлер объявил условия, вспоминает Будик: «Нам предложили так: хотите жить – первый выстрел будет холостой, второй будет боевой. Если вы не успели упасть между выстрелами, то выстрел будет в голову. Естественно, мы согласились».

Кто снимал

После съемки псевдорасстрела, по словам Будика, Пушилин и Безлер помогли заложникам подняться, сняли скотч с голов и предложили покурить.

Боец под позывным «Ежик», который проводил съемку данного видео

«Пока стояли, разговаривали – видел группу людей, которые стояли с автоматчиками. И в этой группе людей был боец под позывным «Ежик», который проводил съемку данного видео», – утверждает Будик.

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Бывший заложник рассказал, что у «Ежика» спросили, закончил ли он, и тот в ответ утвердительно кивнул. Также все, по словам Будика, были одеты в военную форму российского образца, «цифру», и все, в том числе и «Ежик», были вооружены.

Почему «Ежик» – это предположительно Михед? Свидетель вспоминает, что один раз слышал, как его назвали по фамилии и запомнил. Потому что «Михед» было созвучно с фамилией руководителя Будика в Минобороны (им был на то время Петр Мехед).

Василий Будик говорит, что «Ежик» снимал для Безлера и другие видео.

Непосредственно лично принимал участие в этом допросе

«Я знаю, что непосредственно он («Ежик» – ред.) снимал видео допроса бойца батальона «Артемовск» Кудрявцева. Лично принимал участие в этом допросе. И насколько мне известна дальше судьба данного бойца – он был расстрелян».

А еще Будик видел, как «Ежик» конвоировал заложников на уборку территории. Но вот того, что «Ежик» кого-то избивал или пытал, – бывший заложник не видел.

60 суток за решеткой или залог

Прокурор просил продлить арест Михеду еще на 60 суток с возможностью внесения залога. Михед сказал, что хочет быть под домашним арестом. Сторона защиты также говорила о домашнем аресте. По сути предъявляемых обвинений Виктор Михед свою позицию на прошедших двух заседаниях не озвучивал и вопросов свидетелю не задавал.

В итоге ему продлили арест на 60 суток с возможностью внести залог в 630600 грн. На следующее судебное заседание подсудимого должны привезти из Мариуполя в Славянск. Тогда Василий Будик сможет окончательно сказать, являются ли подручный Безлера «Ежик» и Виктор Михед – одним и тем же лицом. А сам Михед собирается на этом заседании задать свидетелю вопросы.

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