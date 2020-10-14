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Суд Славянска вскоре начнет рассмотрение по сути дела Виктора Михеда. В СБУ утверждают, что он в отряде офицера ГРУ России Игоря Безлера участвовал в допросах и пытках заложников. Адвокат не опровергает связь свого подзащитного с Безлером, но утверждает, что Михед не участвовал ни в допросах, ни в пытках.

Кто такой Виктор Михед?

Контрразведка СБУ задержала его в конце мая 2020 года в Мариуполе.

Тогда в спецслужбе сообщили, что Михед в 2014 году добровольно присоединился к отряду Игоря Безлера – офицера ГРУ Российской Федерации. Безлер был главарем группировки российских гибридных сил в Горловке.

По версии СБУ, у Безлера Виктор Михед отвечал за пропаганду. Он присутствовал на допросах и пытках военных и гражданских заложников. В спецслужбе утверждают, что Михед снимал издевательства на видео, а потом размещал ролики в интернете.

«Используя физическое и моральное давление и угрожая оружием, боевик унижал пленных, заставлял их выполнять различные хозяйственные работы. В 2015 году, с началом криминальных разборок за передел сфер влияния между группировками боевиков, он испугался за свою жизнь и бежал на мирную территорию Украины», – отметили в СБУ.

В одном из постановлений суда говорится, что Виктора Михеда подозревают «в совершении нескольких особо тяжких преступлений против общественной безопасности и против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, за которые законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой».

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Его обвиняют по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации), ч. 5 ст. 27 (пособничество уголовному правонарушению), ч. 1 ст. 438 (жестокое обращение с военнопленными и гражданским населением) Уголовного кодекса Украины.

Также суд давал Михеду возможность выйти под залог в размере 608 тысяч 100 гривен. Но обвиняемый продолжает находиться в СИЗО Мариуполя.

По информации спецпроекта «Бюро судової інформації», адвокат Михеда не отрицал, что тот входил в отряд Игоря Безлера.

В то же время, защитник утверждал, что подозреваемый не участвовал ни в допросах, ни в пытках.

13 октября в Славянске суд должен был начать рассмотрение дела по сути. Связь с Михедом обеспечили в режиме видеоконференции.

Судья Наталья Дюмина поинтересовалась, не против ли подсудимый, что журналисты будут освещать ход процесса.

Виктор Михед на украинском языке ответил, что не может ответить на этот вопрос без адвоката.

Также во время заседания должны были продлить меру пресечения подсудимому.

Из-за того, что адвокат Виктора Михеда находился за пределами Мариуполя, суд перенесли на 23 октября.

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