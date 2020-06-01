Що відбувається у справі бойовика Романа Лягіна, якого звинувачують в організації катівні

Справу учасника угруповання «ДНР» Романа Лягіна тепер розглядають в закритому режимі. Бойовика, колишнього так званого голову «Центральної виборчої комісії ДНР» затримали рік тому, у червні 2019-го. Його звинувачують у тероризмі, державній зраді та причетності до створення в'язниці «Ізоляція», де в Донецьку незаконно утримують і катують людей.

Фонд «Ізоляція» – музей, який до війни розташовувався в цьому приміщенні – домагався статусу постраждалої сторони у справі. Але суд музейникам у цьому відмовив. 1 червня Шевченківський суд Києва почав, нарешті, розглядати справу Романа Лягіна по суті. Про те, що відбувається зараз в цій справі, Радіо Донбас.Реалії розпитало адвоката фонду «Ізоляція» Володимира Єфименка.

Представникам «Ізоляції» не вдалося потрапити на засідання суду.

– Суд на попередньому засіданні ухвалив рішення, по-перше, відмовити в залученні «Ізоляції» в якості потерпілої сторони, а по-друге, про подальший розгляд кримінального провадження в закритому режимі. Тобто «Ізоляція» не потрапила на судове засідання, оскільки, на думку суду, не є учасником процесу. Ця думка, з нашої точки зору, є необгрунтованою.

Закритий режим розгляду справи передбачає присутність тільки сторін справи. Це сторона звинувачення – прокурор, і сторона захисту – безпосередньо Лягін та його адвокат, інші особи не допускаються в зал судових засідань. Тому, за законом, ми не мали можливості потрапити на засідання. Природно, на даний момент у нас немає інформації, яке рішення ухвалив суд.

– Як ви взагалі оцінюєте хід справи?

– Підготовче засідання було неприпустимо розтягнуто практично на 16 місяців. Тоді змінився склад суду і були замінені дві судді, які заявили про самовідвід. І це ж підготовче засідання було проведене протягом 20 хвилин. Новим складом суду.

А зараз суд вже втягнувся безпосередньо в судове провадження, тобто це дослідження доказів у межах пред'явленого Лягіну звинувачення.

І нагадаю, що один з епізодів злочинної діяльності, яку прокурор інкримінує Лягіну, – це злочинне захоплення території і земельної ділянки «Ізоляції» 9 червня 2014 року в складі незаконного збройного формування «ДНР».

– Ви кажете про те, що затягувався цей підготовчий етап. З чим ви це пов'язуєте?

– Не можу, у мене немає чіткої інформації. Я можу тільки судити як адвокат, за об'єктивними ознаками: обвинувальний акт військової прокуратури, яка на той момент ще діяла, був спрямований проти Лягіна до суду в листопаді 2018 року. По суті, до липня 2019 роки не було жодного судового засідання. Об'єктивно я вважаю, що це неприпустимі речі й нічим іншим, як необгрунтованим затягуванням процесу, я назвати це не можу.

Надалі неодноразово відкладалися судові засідання з різних незначних причин. Після цього попередній склад суду, через рік розгляду справи, несподівано прийшов до думки, що ця справа непідсудна Шевченківського суду. Вони звернулися до Верховного Суду, щоб змінили територіальну юрисдикцію суду, й справу відправили кудись у Донецьку область. У цьому Верховний Суд, до речі, відмовив їм і повернув справу назад саме до Києва, до Шевченківського суду для подальшого розгляду. Після цього двоє суддів раптово згадали про наявність підстав для самовідводу, через родичів на окупованій території Донецької області. Хоча ці ж підстави були ще в 2018 році.

Ми, до речі, 29 травня цього року повторно подали більш розширену заяву про залучення «Ізоляції» як потерпілої сторони в цей процес.

Раніше, коли судове засідання була підготовчим та відкритим, секретар засідання поцікавилася у Романа Лягіна, чи бажає він зробити якусь заяву, на що він відповів відмовою. На запитання журналістів Лягін відповів: «Я вам сказав усе, що хотів на даний момент»

Лягін організовував та проводив так званий референдум «ДНР»: він очолював «виборчий орган» в окупаційній адміністрації у період із весни 2014 року до квітня 2016-го. Після цього він поїхав до Росії. Також його називають співорганізатором тюрми «МГБ ДНР» на території заводу ізоляційних матеріалів. Про утримання та тортури в «Ізоляції» заявляли звільнені з полону громадяни. Зокрема, там утримували вченого Ігоря Козловського та нині полоненого журналіста Станіслава Асєєва.

Прокурор Максим Комарницький раніше пояснив медіа, що наразі у суді розглядається справа за звинуваченням у тероризмі. Інше провадження, щодо державної зради, ще на стадії досудового розслідування. Прокурор не виключає, що ці та інші провадження проти Лягіна, якщо такі будуть, об’єднають в одне.

Яким чином Роман Лягін опинився на підконтрольний частині України, правоохоронні органи досі не розкривають.