Суд над організатором проросійського «референдуму» на Донбасі перенесли на листопад

Суд у справі члена угруповання «ДНР» та колишнього члена «Партії регіонів» Романа Лягіна перенесли на 1 листопада, 15.00 через те, що він не ознайомився зі справою. Таке рішення ухвалила колегія Шевченківського суду Києва у складі головуючої Олени Мелешак і суддів Лідії Щебуняєвої та Євгена Сидорова, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Відповідне клопотання подав сам Лягін, якого під вартою доставили до суду.

Прокурор Максим Комарницький пояснив медіа, що наразі розглядається у суді справа за звинуваченням у тероризмі. Інше провадження, щодо державної зради, ще на стадії досудового розслідування. Прокурор не виключає, що ці та інші провадження проти Лягіна, якщо такі будуть, об’єднають в одне.

Зі свого боку, представники арт-простору «Ізоляція» та утримуваних на його території осіб просять вважати їх потерпілими у справі. Суд розгляне це питання 1 листопада.

Яким чином Роман Лягін опинився на підконтрольний частині України, чи уклав угоду зі слідством та чи можуть його обміняти на українських полонених у Росії – представники прокуратури та потерпілих не змогли пояснити. Адвокат Лягіна взагалі відмовився коментувати будь-що.

Лягін очолював виборчий орган в угрупованні «ДНР» у період із весни 2014 року до квітня 2016-го. Після цього він поїхав до Росії.

У червні чинний тоді генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив про затримання Лягіна.