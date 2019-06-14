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14 Червень 2019, Київ 14:42
Новини | Політика

Луценко: затриманий колишній керівник «Центральної виборчої комісії ДНР»

Луценко: Лягіну інкримінується державна зрада

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Затриманий колишній керівник так званої «Центральної виборчої комісії» в підтримуваному Росією угрупованні «ДНР» Роман Лягін, повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко у Facebook.

«ГПУ та СБУ затримали керівника «Центральної виборчої комісії ДНР», який у травні 2014 року організовував та проводив так званий референдум «ДНР». Громадянину Лягіну інкримінується державна зрада», – написав Луценко.

Лягін очолював виборчий орган в угрупованні «ДНР» у період із весни 2014 року до квітня 2016-го. Після цього він поїхав до Росії.

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