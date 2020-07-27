У штабі ООС заявили про два обстріли з боку російських гібридних сил на Донбасі

У штабі операції Об'єднаних сил увечері 27 липня повідомили про два обстріли з боку російських гібридних сил на Донбасі за перші 17 годин від початку дії нового режиму припинення вогню.

Опівдні 27 липня командувач Об’єднаних сил, генерал-лейтенант Володимир Кравченко повідомляв про порушення режиму тиші, яке сталося вночі біля Водяного, а також про те, що близько 9:00 у смузі відповідальності 79-ї бригади бойовики здійснили три постріли з ручних протитанкових гранатометів.

«У районі населеного пункту Водяне противник посеред ночі відкривав вогонь по позиціях українських воїнів з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, а біля Південного в обідню пору здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї», – інформує штаб ООС.

За цими даними, українські військові вогонь у відповідь не відкривали, втрат серед особового складу на лінії розмежування немає.

«У військових частинах та підрозділах Об’єднаних сил панує здорова атмосфера», – вказано в повідомленні пресцентру штабу ООС.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» заперечують повідомлення української сторони про порушення російськими гібридними силами режиму перемир’я.

З 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». Домовленість досягнута 22 липня на переговорах Тристоронньої контактної групи.

Припинення вогню й раніше не раз проголошувалися як «безстрокові і сталі», але порушувалися практично відразу.

При цьому сторони заперечують свою провину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.