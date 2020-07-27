У Києві відбувається акція протесту проти нових умов «всеосяжного перемир’я» на Донбасі

Ввечері 27 липня у Києві біля Офісу президента проходить акція протесту проти нового «повного і всеосяжного припинення вогню» на Донбасі, та умов, які воно ставить перед українськими військовими, – «Наша армія – миру гарант, а Росія – окупант».
На акції присутні кілька сотень людей.
«Ми не дамо роззброїти нашу армію і перетворити наших вояків на безпорадні мішені. Наша армія захищає нас щодня. Тому наш обов’язок – підтримати нашу армію», – заявляють організатори мітингу.
Після мітингу на Банковій, колона протестувальників рушила на Майдан.
З 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». Домовленість досягнута 22 липня на переговорах Тристоронньої контактної групи. Вже в перший день у штабі ООС повідомили про два обстріли з боку бойовиків.
Припинення вогню й раніше не раз проголошувалися як «безстрокові і сталі», але порушувалися практично відразу.
При цьому сторони заперечують свою провину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.
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