У Києві відбувається акція протесту проти нових умов «всеосяжного перемир’я» на Донбасі

Ввечері 27 липня у Києві біля Офісу президента проходить акція протесту проти нового «повного і всеосяжного припинення вогню» на Донбасі, та умов, які воно ставить перед українськими військовими, – «Наша армія – миру гарант, а Росія – окупант».

На акції присутні кілька сотень людей.

«Ми не дамо роззброїти нашу армію і перетворити наших вояків на безпорадні мішені. Наша армія захищає нас щодня. Тому наш обов’язок – підтримати нашу армію», – заявляють організатори мітингу.

Після мітингу на Банковій, колона протестувальників рушила на Майдан.

З 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». Домовленість досягнута 22 липня на переговорах Тристоронньої контактної групи. Вже в перший день у штабі ООС повідомили про два обстріли з боку бойовиків.

Припинення вогню й раніше не раз проголошувалися як «безстрокові і сталі», але порушувалися практично відразу.

При цьому сторони заперечують свою провину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.