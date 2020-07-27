У Дніпрі провели акцію на підтримку української армії «Підтримай фронт – зупини капітуляцію!»

У Дніпрі у понеділок ввечері, 27 липня, біля будівлі облдержадміністрації відбулась акція на підтримку української армії «Підтримай фронт – зупини капітуляцію!». На захід, ініційований регіональним осередком «Руху опору капітуляції», зібралося більше ніж сотня людей. Серед них були учасники бойових дій на Донбасі, волонтери армії, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

У руках вони тримали плакати з написами «Зелене світло капітуляції?», «Капітуляція – це плювок на могили Героїв» тощо. Одна з учасниць принесла на акцію іграшкову зелену жабу.

За словами учасників мітингу, українська влада, оголошуючи перемир'я, фактично знезброїла армію: українські військові не можуть стріляти у відповідь, вести розвідувальну діяльність, а за порушення передбачені дисциплінарні покарання.

«Хто йому (президентові Зеленському – ред.) дозволив від нашого імені відводити війська, забороняти нашим солдатам стріляти у відповідь? Хто, як не він, перетворює наші війська на передовій на мішень? Наші хлопці не просто «сліпі», їх залишають без важкого озброєння, відводячи з першої лінії не тільки танки, БМП, артилерію, а й важке стрілецьке озброєння. Це ганьба для президента, для держави», – сказав координатор штабу «Руху опору капітуляції» в регіоні Андрій Денисенко.

Учасники мітингу в Дніпрі закликали «захистити армію» й «зупинити капітуляцію».

Схожі акції відбулись і в інших містах України.