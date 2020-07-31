Кравчук розповів, на які компроміси він готовий щодо Донбасу

Новий голова української делегації в Тристоронній контактній групі для переговорів щодо окупованої частини Донбасу, перший президент України Леонід Кравчук розповів, на які анонсовані ним раніше компроміси щодо ОРДЛО він готовий піти.

Як сказав він в інтерв’ю «Суспільному» телебаченню, може йтися про «особливу систему управління» в цих регіонах і про вільну економічну зону в них таким чином, щоб не поступатися суверенітетом і незалежністю держави.

«Скажімо, «особливий статус» Донбасу. Я це не сприймаю, тому що мені незрозуміло, що це таке. Але я можу сприйняти не «особливий статус», а «особливу систему управління» в цих регіонах. Це вже компроміс. Управління, але не статус. Значить, уже компроміс, ми вже шукаємо реальні підходи, аби вирішити питання», – сказав Кравчук.

При цьому, за його словами, «Росія на це не погоджується, але ми маємо виписати, що таке «особливий статус управління регіонами». «Як я це бачу: треба, щоб вони мали не менше прав і свобод, ніж мають інші регіони України. Тому що повернути їх у такому стані, як було раніше, – це вже не так просто. Тому треба запропонувати більше прав, більше можливостей, але в рамках Конституції України і законів України. Йдеться тільки про систему місцевого самоуправління», – пояснив свою пропозицію новий голова української делегації в ТКГ.

«Я колись був президентом, я підписав тоді закон про вільну економічну зону в цих районах. Це міг би бути один із кроків для того, щоб люди почали діяти і розв’язувати складні питання, залучивши туди інвестиції, щоб порівняно швидко відновити життя і дати людям шанс працювати, заробляти і жити нормально», – сказав він про другий можливий, на його думку, компроміс.

«Ми маємо йти на перемови, відстоювати національні стратегічні інтереси України, робити поступки взаємні, але не поступатися суверенітетом і незалежністю. Все. Це питання не обговорюється. Але шукати вихід, спілкуватися, думати, як краще вирішити, збирати думки з усієї України», – наголосив Кравчук.

Журналіст Денис Казанський, введений українською стороною до делегації в ТКГ як представник окремих районів Донецької області, заявив раніше цього дня, що йому складно уявити компроміси на переговорах ТКГ в Мінську, про які й раніше говорив Леонід Кравчук як новопризначений голова української делегації в ТКГ.

«Насправді Україна в ході мінських переговорів ішла на компроміси вже не раз… А на які компроміси за цей час пішла Росія і її окупаційна адміністрація? Хтось може назвати хоч один крок, який був зроблений ними назустріч Україні? Позиція росіян і їхніх бойовиків, яку особисто я побачив на переговорах в ТКГ, – «буде або так, як хочемо ми, або ніяк». Мені складно уявити собі компроміси в такій ситуації», – написав Казанський у фейсбуці 31 липня.

Напередодні Леонід Кравчук в іншому інтерв’ю заявляв, що бачить своєю місією на новій посаді «закінчити війну» і буде робити для цього «все, що зможе», зокрема «йти на компроміси». При цьому він наголосив, що є« речі, які компромісам не піддаються, – це суверенітет, територіальна цілісність, незалежність, недоторканність кордонів».

«Є статус Донбасу, а є статус управління територією Донбасу, статус місцевого самоуправління, є політичний статус Донбасу. Я буду виступати за те, щоб від загальних слів переходити до конкретних дій. Щоб це було управління, яке принесе користь людям, які там живуть, і люди відчують, що вони є господарями своєї землі», – сказав Кравчук у тому інтерв’ю 30 липня.

Говорячи ж про «червоні лінії», які не можна переступати, він назвав такою «червоною лінією» критику нинішнього президента Володимира Зеленського і додав: «той, хто заважає працювати владі і не має ніяких гальм – він виступає тоді проти України».

Раніше того ж дня, 30 липня, Леонід Кравчук погодився очолити українську делегацію в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на окупованій частині Донбасу замість Леоніда Кучми.

28 липня в Офісі президента повідомили, що другий президент України Леонід Кучма, який був представником України в ТКГ, вирішив залишити роботу в групі.

Тристороння контактна група – уповноважена група представників України, ОБСЄ і Росії для мирного врегулювання ситуації в зоні російської гібридної агресії на частині сходу України, яка збирається на зустрічі в столиці Білорусі Мінську, а останнім часом через пандемічні обмеження працює через відеозв’язок. Також до участі в роботі групи і її робочих підгруп залучають представників підтримуваних Росією бойовиків.