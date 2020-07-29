Макарук: задача армійських корпусів «ЛДНР» – максимальна затримка часу в разі наступу Росії

353 кілометри лінії зіткнення на Донбасі «обороняють» від ЗСУ 1-й і 2-й армійські корпуси «ЛДНР», створені Росією за зразком своєї армії за останні 4 роки в період закінчення активних боїв. Мета цього 40-тисячного угруповання – утримати наступ з боку ЗСУ до введення в бій кадрових підрозділів російської армії.

Чому Росія не об’єднала армійські корпуси на окупованій частині Донбасу? У чому їхні слабкі сторони? І чи могли угруповання «ЛДНР» порушити перемир'я на Донбасі всупереч волі Росії? Про це в ефірі Радіо Донбас.Реалії говорили зі спікером міжнародного розвідувального співтовариства InformNapalm Михайлом Макаруком.

– За словами штабу Об’єднаних сил уже через 20 хвилин після того, як 27 липня почало діяти перемир’я, стався обстріл підрозділів 36-ї окремої бригади морської піхоти зі стрілецької зброї, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Це може бути ексцес виконавця? Чи могли проросійські угруповання відкрити вогонь без відома Москви?

Росія намагається зробити так, щоб ми сіли за стіл переговорів напряму з її маріонетками

Михайло Макарук: Ні, це було здійснено спеціально з однією простою метою, щоб товариш Пєсков заявив, що Росія не може заявити про гарантування перемир’я, бо не є стороною конфлікту. Тобто Росія намагається зробити так, щоб ми сіли за стіл переговорів напряму з її маріонетками, а сама хоче вийти з цього конфлікту. Останні шість років це не виходило: тоді була вдача нашої дипломатії і, в принципі, професійної роботи, а зараз мені невідомо, що буде далі.

– Яка мета оголошеного перемир’я зі сторони Росії? Навіщо в Мінську представники угруповань «ЛДНР» погодились на нього?

Михайло Макарук: Ще раз дати Росії змогу показати, що вона не є стороною конфлікту, що Росія не контролює ніяк цих бойовиків, і зіграти свою додаткову дипломатичну гру.

– У вашому аналітичному звіті детально подано інформацію про армійські корпуси «ЛДНР», включно з чисельністю, штатним озброєнням, укомплектуванням, морально-психологічним станом бійців, які знаходяться по той бік фронту. Що вам вдалося дізнатися нового?

Михайло Макарук: Спочатку війни на Донбасі у відкритих джерелах вперше з’явився якісний, кількісний і фаховий аналіз щодо сторони супротивника. Тобто що коїться, як працює і як це буде діяти далі. Ми розклали все на молекули, щоб будь-який читач міг об’єктивно винести свою точку зору. Ми лише надали ті факти, якими оперуємо зараз.

Якщо говорити більш детально, то після 2015 року, коли російське командування, політичне керівництво побачило, що на окупованих територіях створюються квазіугрупування (там були Козіцин, козаки, ще якась незрозуміла челядь), вони поставили за мету собі впорядкування цієї квазіармійської структури повністю за взірцем російської армії, щоби, можливо, якомога швидше інтегрувати її в російську армію, до військ Південного військового округу Збройних сил Російської Федерації.

Для чого було це все створено? Для ліквідації певного уже мафіозного порядку, який діяв з негативним іміджем, для впорядкування грошових потоків, установлення лінії фронту: оскільки вони розуміли, що ЗСУ дає гідний спротив, і потрібно буде чітко розділяти, хто, де, як буде воювати.

– Є якась відмінність між армійськими корпусами російської армії і двома армійськими корпусами, які розташовані на окупованій частині Донбасу?

Михайло Макарук: Так, головна відмінність, що коли формувалися бригади та окремі полки, вони мають подвійне командування. Тобто є ті, хто є взірцем командування, а є ті, хто забезпечує все це, прикомандировані з російських кадрових військових та офіцерів.

– Коли вмикається командування з Москви і хто безпосередньо керує цими корпусами на окупованих територіях?

Михайло Макарук: Вони дублюють посади бригадного та батальйонного рівня, щоб оперативно мати інформацію по підрозділах. На відміну від формально визначених медійних, так би мовити, командирів з місцевого населення, вони не є медійними загалом, їх не розкручують. Тобто це люди, які виконують стару добру роль так званих «советников», які були в Анголі, в Нікараґуа, у В’єтнамі. Зараз відбувається те ж саме.

Реально оперативне управління здійснюється російськими керівниками

Реально оперативне управління – за взірцем російської армії, воно здійснюється російськими керівниками. Будь-яке командування та будь-яка армійська структура базується на головному її чиннику – яким зв’язком забезпечена армія, тобто військові підрозділи.

Якщо ми говоримо, починаючи з батальйонного рівня, то це цифровий захищений зв’язок на базі радіостанцій типу «Азар», «Арахіс», які виробляються тільки в Росії і знаходяться на озброєнні російської армії. Це сприяє також більшій керованості підрозділів, оскільки тоді російські куратори напряму можуть визначати, як в тому чи іншому випадку застосовувати той чи інший батальйон в умовах уже подальшої інтеграції до Південного військово округу Російської Федерації, звідки безпосередньо здійснюється командування.

– В які моменти включається саме російське командування? Тобто Росія дає свої вказівки, які можуть суперечити тому, що вирішують так звані «польові командири»?

Михайло Макарук: Перш за все, це планування тактичних операцій, якихось диверсійних дій, комплексна робота розвідки в плані радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки, роботи безпілотних літальних апаратів, а також переміщення військ. Доволі часто ми помічаємо застосування уже великих систем артилерійського вогню, тобто того ж самого «Гіацинту», «Акації» чи «Гвоздики» – це теж безпосередньо виконується російськими кураторами. Якщо говорити про місцевих, то це використання стрілкової зброї, 82-х, 122-х мінометів тощо.

Місцевим дозволено максимум постріляти

Місцевим дозволено максимум там постріляти, і за це вони теж можуть від своїх кураторів отримати по шапці і спуститися у відомі донецькі підвали, а все інше точно курується російськими кадровими військовими.

– У своєму звіті ви кажете, що ці два армійські корпуси: перший, який представляє угруповання «ДНР», і другий – угруповання «ЛНР» – необ’єднані через неможливість подолати внутрішні суперечності й поділити сфери впливу. Про що йдеться? Вам не здається, що тут може бути і політична причина, краще вже мати два голоси під час Мінських перемовин від угруповань «ДНР» і «ЛНР»?

Михайло Макарук: Це одна з причин. Перша причина, ви абсолютно вірно сказали, політична, щоб здійснювати тиск. Там типу дві незалежні структури, є своя навіть так звана «таможня» між «ДНР» і «ЛНР», що дуже смішно. Але є ще інша причина – економічна.

Слухач: Роман, зі Станиці Луганської. Я думаю, що «ЛНР» і «ДНР» невигідне це перемир’я: як вони тоді будуть свою картинку показувати, мовляв, ми ж вас захищаємо, нас обстрілюють?

– У звіті ви кажете, що комплектація технікою досягає місцями і ста відсотків, в той же час особовим складом – 50-60%, і робите висновок, що бригади першого армійського корпусу розраховані на швидке поповнення зі сторони Російської Федерації. Виходить, що Росія готується до війни, і ці армійські корпуси як знаряддя, важіль тиску, щоби ввести регулярні військові частини на територію України?

Це створено, щоб максимально швидко армійська структура дозволила залучити додаткові сили

Михайло Макарук: Абсолютно вірно, це один з цих важелів. Це створено для того, щоб в разі найбільшої військової небезпеки максимально швидко армійська структура дозволила залучити додаткові сили. Ми вже розуміємо, що це війська Південного військового округу.

Але є ще один момент, про який не слід забувати: крім того, що низька комплектація, у них доволі низький стан здоров’я вояків. Не секрет, що на території, особливо так званого першого армійського корпусу, зараз відбувається реальна епідемія трьох хвороб: венеричні захворювання, гепатит та туберкульоз. Це пояснюється вкрай низьким рівнем медичного забезпечення, а також незацікавленістю вищого керівництва щодо поліпшення умов їхнього перебування, харчування та проживання. Платять там 400 доларів. Це, я нагадаю, з урахуванням усіх виплат, включно з бойовими.

– На вашому сайті аналізувалися ризики нападу на Україну з непідконтрольних територій. Ви кажете, що ці армійські корпуси розраховані на доукомплектування кадровими російськими воєнними. Скільки часу воно може зайняти і наскільки вірогідний з того боку повномасштабний наступ?

Повномасштабний наступ на Україну ніколи не буде вестися тільки з території «ЛДНР»

Михайло Макарук: Повномасштабний наступ на Україну ніколи не буде вестися тільки з території «ЛДНР». Це буде комплекс заходів, який включатиме в себе стратегічне, оперативне та тактичні рівні роботи для цього. При масштабному наступі з боку ЗСУ на оперативних хоча б двох напрямках перший та другий АК не зможуть забезпечити ефективних дій при обороні. Задача цих корпусів – тільки максимальна затримка (щоб наші зборні сили не пішли) на час, потрібний для кадрових підрозділів.

На рахунок кадрових підрозділів є ряд факторів: яка пора року, якість підготовки кадрового складу солдатів строкової служби. Другий момент – це наявність військових частин, які не задіяні на якихось навчаннях, в Сирії чи Лівії. Останній момент – забезпечення паливо-мастильним матеріалом та набоями. Тобто це все – комплекс заходів, який буде включати в себе доволі велику, в тому числі, економічну та пропагандистську складові. Вони не зможуть піти просто так, для цього їм потрібен casus belli (привід для війни - ред.). Зараз в них цього немає загалом.

Ці армійські корпуси створені для гри в «артилерія б’є по своїх»: щоб виступити живим щитом і захистити тих росвояків, які мають підійти, і, наприклад, певну техніку, яка має піти, щоб її не захопили або не знищили.

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