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Почему проект «Новороссия» не «перезагрузил» Украину? Как работает российская пропаганда? И как конфликт в Нагорном Карабахе может повлиять на ситуацию на Донбассе? Подробнее – в обзоре прессы от Радио Донбасс.Реалии​

Политическая авантюра

Российский политтехнолог Вадим Самодуров, который на начальном этапе вооруженного конфликта на Донбассе принимал активное участие в проекте «Новороссия», признался журналистам, что донбасская авантюра обернулась для России «крахом, позором, недоумением и тупиком». Об этом пишет журналист Денис Казанский в своем блоге.

Журналист отмечает, что еще несколько лет назад Самодуров говорил совсем по-другому. Он считал, что Россия должна признать так называемые «ДНР» и «ЛНР», а также давал боевикам советы. Но потом что-то пошло не так, и Самодуров резко изменил риторику.

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По его словам, Донбасс был надеждой на перезагрузку Украины. Но в итоге стал разочарованием для всех и превратился в грязную и чудовищную политическую авантюру, которая унесла огромное количество жизней и стала новой возможностью для «распила» денег. Интересно, что главным провалом России Самодуров считает сбитый «Боинг». То есть, один из участников проекта «Новороссия» открыто признал, что «Боинг» сбили российские боевики.

Похоронить правду в нагромождении лжи

Задача российской пропаганды состоит в том, чтобы похоронить правду в нагромождении лжи – и оттого щедро торгует конспирологией. Аннексия Крыма, вторжение на Донбасс и уничтожение пассажирского «Боинга» проявили этот подход особенно ярко. Об этом пишет журналист сайта «Крым.Реалии» Павел Казарин.

По его словам, расчет прост – чем больше информационного мусора, тем выше шанс, что факты попросту ускользнут от внимания аудитории. Автор отмечает: люди привыкли воспринимать цензуру как замок, преграждающий доступ к информации. Но новая реальность изменила правила игры.

Отныне цензура, как утверждает автор – это десятки взаимопротиворечащих версий, которые погружают обывателя в растерянность. Это гвалт, мешающий отличить правду от лжи. И современная Москва, сделала ставку именно на это.

Попытка номер…

Предыдущее перемирие на Донбассе не продержалось и нескольких дней. И с этой попыткой все произойдет точно также. Такое мнение в интервью сайту «Главред» высказала аналитик Центра исследований проблем гражданского общества Мария Кучеренко.

Аналитик напоминает, что в последние недели можно было наблюдать эскалацию вооруженного конфликта. Украина понесла потери не только со стороны бойцов – под обстрел также попали медики и группы эвакуации. Если вспомнить, то год назад, в самом начале отвода войск, также были обстреляны автомобили медиков.

Кучеренко отмечает, что это та тактика, к которой обращается Россия, как только Украина буксует в проявлении договороспособности. Ведь условия и цели России остались без изменения, и она последовательно их продавливает. И пока Россия не потеряла желания воевать, никакие договоренности не помогут, утверждает аналитик.

Далеко идущие последствия

Турция поддержала Азербайджан в нарастающем военном конфликте с Арменией в Нагорном Карабахе. Пока только на словах. Но если Турция в той или иной мере перейдет к делу, то это может иметь далеко идущие последствия не только в самом Закавказье, но и далеко за пределами этого региона. Не исключено, что конфликт может иметь неприятный эффект даже для Украины. Об этом пишет сайт «Апостроф».

Автор статьи Денис Попович напоминает, что Армения пользуется поддержкой России, которая развернула на территории этой страны военную базу. С одной стороны, Москве никак нельзя терять контроль над ситуацией в Закавказье. Нельзя допустить, чтобы Армения утратила контроль над Нагорным Карабахом. С другой стороны, потенциально, это может быть уже четвертый локальный конфликт, в который так или иначе ввяжется Россия.

По мнению автора, получив четвертый театр военных действий, Москва может более активно и настойчиво требовать завершения войны на Донбассе, чтобы освободить ресурсы для закавказского «кейса». Эти требования обязательно будут проходить в рамках невыгодных Украине, но вполне устраивающих Россию Минских договоренностей.

Люди устали, но расслабляться нельзя

Одним из основных требований карантина является обязательное ношение защитной маски в общественных местах. Как показывает практика, этой нормой в последнее время многие стали пренебрегать. Проиллюстрировать такую тенденцию можно на примере Славянска. Об этом пишет газета «Восточный Вариант».

Издание отмечает, что массовое ношение масок пришлось на период их дефицита. Поскольку на бюджетном уровне обеспечение населения масками не было организовано, вопрос приобретения такого средства защиты каждый решал самостоятельно. Позже напряжение постепенно спало и, сначала на улицах, а затем и в транспорте стали появляться люди без защитных масок.

Комментируя этот факт, городской голова Славянска Вадим Лях признал, что население просто психологически устало от ограничений и поэтому многие начинают игнорировать рекомендации эпидемиологов. При этом он призвал людей не расслабляться, так как эпидемия только набирает обороты. Кроме того, 23 июля стало известно, что у мэра Славянска подтвердили наличие коронавируса.

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