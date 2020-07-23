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300 тонн химических реагентов для очистки питьевой воды, оборудование для очистки воды, а также средства индивидуальной защиты для врачей передали представители Швейцарии жителям Донетчины. 17 грузовиков с гуманитарным грузом встретили 23 июля неподалёку от Славянска президенты Украины и Швейцарии.

Возле комплекса насосных станций канала «Северский Донец – Донбасс» неподалёку от Славянска красиво припарковали грузовики с флагами Швейцарии на кабинах.

На территории, где расположены насосы, лентой огородили площадку для президентов Украины и Швейцарии.

Человек влез на лестницу и прилаживает на столбе флаги двух государств. Подготовка к появлению президентов идёт полным ходом.

Появляются Владимир Зеленский и Симонетта Соммаруга. Им дают букеты цветов.

Президенты возлагают цветы к мемориальной табличке памяти сотрудников КП «Вода Донбасса», которые погибли при исполнении служебных обязанностей.

Затем какое-то время, повернувшись спинами к журналистам, делегация что-то изучает на плакатах, что-то обсуждают.

Потом президенты выходят к микрофонам.

Владимир Зеленский говорит, что объекты компании «Вода Донбасса» неоднократно обстреливали, по словам президента, «незаконные вооружённые формирования». Также ухудшилось состояние инфраструктуры, не хватает реагентов и оборудования для очистки воды.

Десятки тысяч тонн реагентов для очистки, установки для очистки, для обеззараживания воды позволили предупредить гуманитарную катастрофу на Донетчине

«В этих обстоятельствах для нас очень важной стала гуманитарная помощь со стороны Швейцарии. Десятки тысяч тонн химических реагентов для очистки, установки для очистки, установки для обеззараживания питьевой воды позволили предупредить гуманитарную катастрофу на Донетчине», – сказал Зеленский.

Президент Украины добавил, что новая программа сотрудничества со Швейцарией рассчитана на три года. На нужды компании «Вода Донбасса» в этом году, по информации Зеленского, дадут почти полтора миллиона швейцарских франков.

23 июля гуманитарной помощью наполнили 17 грузовиков. В 15 загрузили химикаты и реагенты для обеззараживания воды, ещё два грузовика доставят врачам Славянска средства индивидуальной защиты, а жителям Волновахи и Мариуполя – установки для очистки воды.

Мы сообща можем не словами, а реальными делами показывать, что Донбасс и Крым – это Украина

«Мы сообща можем не словами, а реальными делами показывать, что Донбасс и Крым – это Украина. Там живут украинцы. Мы не забыли о них. И мы делаем всё возможное для их скорейшего возвращения в Украину», – заверил Зеленский.

А президент Швейцарии Симонетта Соммаруга сказала, что из-за тёплой зимы для обеззараживания воды пришлось потратить много реагентов и склады почти пусты.

Швейцарский народ, швейцарское правительство не оставят украинский народ

«Я очень рада, что мы смогли передать 300 тонн помощи для очищения воды, а также соответствующие приборы. Будьте уверены в том, что это не последний транспорт, не последняя гуманитарная помощь от Швейцарии. В сентябре мы планируем следующую большую гуманитарную помощь. То есть: швейцарский народ, швейцарское правительство не оставят украинский народ», – сказала президент Швейцарии.

Осенью помогут и неподконтрольным Киеву территориям

Как сообщил Радио Донбасс.Реалии Виктор Заводовский, директор по инвестициям компании «Вода Донбасса», Швейцария предоставляет помощь для обеспечения жителей Донетчины качественной питьевой водой, начиная с 2015 года.

Заводовский уточнил, что новую гуманитарную помощь поедут разгружать на фильтровальные станции, которые расположены на подконтрольной Кіеву территории.

А вот осенью химические реагенты для очистки воды привезут уже и для подконтрольных, и для неподконтрольных правительству территорий.

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