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28 липня 2020, Київ 17:00
Відео

«Мотопробіг єдності» на Донеччині – відео

«Мотопробіг єдності» на Донеччині – відео
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«Мотопробіг єдності» на Донеччині – відео

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27 липня до Слов’янська завітали понад сто учасників «Мотопробігу єдності-2020» із різних регіонів України. Захід проводять уже вчетверте. Пробіг стартував із Ужгорода і завершиться на острові Хортиця. Учасники пробігу переконують, що вони – поза політикою. Але вони наголошують: мотопробіг триватиме доти, поки Крим і непідконтрольні Києву території Донеччини і Луганщини не повернуться під владу України

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