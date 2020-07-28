27 липня до Слов’янська завітали понад сто учасників «Мотопробігу єдності-2020» із різних регіонів України. Захід проводять уже вчетверте. Пробіг стартував із Ужгорода і завершиться на острові Хортиця. Учасники пробігу переконують, що вони – поза політикою. Але вони наголошують: мотопробіг триватиме доти, поки Крим і непідконтрольні Києву території Донеччини і Луганщини не повернуться під владу України