«Укрзалізниця» відновила продаж квитків до Слов’янська

«Укрзалізниця» відновила зупинку поїздів далекого та приміського сполучення по станції Слов’янськ у Донецькій області та відновила продаж квитків з призначенням до цього міста.

«Це стало можливим завдяки рішенню регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Донецької обласної державної адміністрації. Наразі відновлено зупинку на станції Слов’янськ поїздів далекого сполучення №1/2 Івано-Франківськ – Костянтинівка, №712/711 Київ – Костянтинівка та №126/125 Київ – Костянтинівка», – йдеться в повідомленні «Укрзалізниці».

Перевізник повідомив, що зупинку у Слов’янську також поновили 11 приміських поїздів.

«Укрзалізниця» раніше повідомляла, що з 6 червня тимчасово припинить продаж квитків до Слов’янська та скасує зупинку у зв’язку з посиленням карантинних заходів у місті. Пасажирам пропонували проїзд до станції Краматорськ або повернення повної вартості квитків.

З 1 червня «Укрзалізниця» частково почала відновлювати курсування поїздів в Україні, зупинене через карантин.