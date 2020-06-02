УЗ розповіла про число перевезених залізницею пасажирів у перший день відновленого курсування

«Укрзалізниця» (УЗ) у перший день відновлення курсування електричок 1 червня перевезла в приміському сполученні 48,1 тисяч пасажирів та 5,8 тисяч пасажирів нічних і швидкісних потягів, повідомила пресслужба компанії у вівторок.

«Середня населеність пасажирських поїздів цього дня становила 80%. Це гарний новий старт, ми дуже раді, що курсування відновлено, й пасажири до нас так швидко повертаються. До речі, від початку відновлення продажу проїзних документів уже придбано понад 100 тисяч квитків, з них лише 1 червня – близько 34 тисячі», – повідомив в.о. голови правління «Укрзалізниці» Іван Юрик.

Він нагадав, що з 1 червня квитки на низку потягів можна придбати за 90 діб до дати відправлення: попередній продаж відкрили на 28 пар поїздів.

1 червня «Укрзалізниця» розпочала перший етап відновлення залізничного сполучення.