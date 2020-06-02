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02 червня 2020, Київ 17:57
Новини | Суспільство

УЗ розповіла про число перевезених залізницею пасажирів у перший день відновленого курсування

1 червня «Укрзалізниця» розпочала перший етап відновлення залізничного сполучення

«Укрзалізниця» (УЗ) у перший день відновлення курсування електричок 1 червня перевезла в приміському сполученні 48,1 тисяч пасажирів та 5,8 тисяч пасажирів нічних і швидкісних потягів, повідомила пресслужба компанії у вівторок.

«Середня населеність пасажирських поїздів цього дня становила 80%. Це гарний новий старт, ми дуже раді, що курсування відновлено, й пасажири до нас так швидко повертаються. До речі, від початку відновлення продажу проїзних документів уже придбано понад 100 тисяч квитків, з них лише 1 червня – близько 34 тисячі», – повідомив в.о. голови правління «Укрзалізниці» Іван Юрик.

Він нагадав, що з 1 червня квитки на низку потягів можна придбати за 90 діб до дати відправлення: попередній продаж відкрили на 28 пар поїздів.

«Укрзалізниця» відновлює залізничне сполучення – фото
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

«Укрзалізниця» відновлює залізничне сполучення – фото

Всього з 1 червня заплановано запустити 42 потяги, з яких 10 – Інтерсіті+ та 32 – далекого сполучення

1 червня «Укрзалізниця» розпочала перший етап відновлення залізничного сполучення.

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