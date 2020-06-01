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01 червня 2020, Київ 22:10
Фотогалереї

«Укрзалізниця» відновлює залізничне сполучення – фото

Першого червня в Україні відновили залізничне внутрішнє пасажирське сполучення. Всього з 1 червня заплановано запустити 42 потяги, з яких 10 – Інтерсіті+ та 32 – далекого сполучення.
Із 1 червня відновлюють рух 7 пар потягів Інтерсіті та частково відновлюється рух приміських поїздів
1 Із 1 червня відновлюють рух 7 пар потягів Інтерсіті та частково відновлюється рух приміських поїздів
Температурний скринінг буде здійснюється на залізничному вокзалі і при перевірці квитків у потягах Інтерсіті та під час посадки до вагонів у нічних поїздах
2 Температурний скринінг буде здійснюється на залізничному вокзалі і при перевірці квитків у потягах Інтерсіті та під час посадки до вагонів у нічних поїздах
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Пасажири допускатимуться у потяги виключно в захисних масках
4 Пасажири допускатимуться у потяги виключно в захисних масках
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