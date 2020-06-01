Укрзалізниця заявляє про відновлення руху 439 приміських поїздів

«Укрзалізниця» заявляє, що 1 червня розпочала перший етап відновлення курсування приміських поїздів. Відсьогодні відновили рух 439 приміських поїздів, повідомив в.о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Іван Юрик.

Згідно з повідомленням, від 1 червня у філії «Донецька залізниця» почнуть курсувати 38 поїздів, «Львівська залізниця» – 30 поїздів, «Одеська залізниця» – 84 поїзди, «Південна залізниця» – 156 поїздів, «Придніпровська залізниця» – 22 поїзди, «Південно-Західна залізниця» – 109 поїздів.

«Закликаємо пасажирів бути свідомими і виконувати рекомендації під час проїзду залізничним транспортом. Зокрема, дотримуватися соціальної дистанції, вдягати маску, а в разі виявлення симптомів гострої респіраторної хвороби – залишатися вдома. На час дії карантинних обмежень у кожному приміському поїзді буде перебувати провідник, який слідкуватиме за дотриманням цих норм», – сказав керівник компанії.

Як йдеться в повідомленні, станом на 1 червня «Укрзалізниця» ще не отримала рішення про послаблення карантину від регіональних комісій із питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обласних державних адміністрацій у Вінницькій, Дніпропетровській, Львівській, Рівненській, Чернівецькій областях. У Хмельницькій області є дозвіл курсування тільки на двох напрямках: Жмеринка – Гречани і Хмельницький – Волочиськ.

Від 1 червня «Укрзалізниця» також відновила рух деяких поїздів далекого сполучення. Пасажирське залізничне сполучення в Україні зупинили в березні через загрозу коронавірусної хвороби COVID-19.