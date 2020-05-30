Укрзалізниця заявляє про відкриття продажу квитків на поїзди західного напрямку

«Укрзалізниця» відкрила продаж квитків ще на шість поїздів далекого сполучення у напрямку заходу України, які почнуть курсувати з 4 червня, повідомив в.о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Іван Юрик.

«Так, продаж квитків відкрито на поїзди: №1/2 сполученням Івано-Франківськ-Костянтинівка (через день, із Івано-Франківська – з 4 червня по парних числах, із Костянтинівки – з 5 червня по непарних); №7/8 Київ-Івано-Франківськ (щоденно з 4 червня); №749/750 Київ-Івано-Франківськ (щоденно, із Києва – з 4 червня, із Івано-Франківська – з 5 червня); №29/30 Київ-Ужгород (щоденно, із Києва – з 4 червня, із Ужгорода – з 5 червня), №98/97 Ковель-Київ (через день, із Ковеля – з 3 червня по непарних днях, із Києва – з 4 червня по парних); №772/771 Хмельницький Київ (щоденно, з 4 червня)», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті залізниці 30 травня.

У компанії уточнили, що з урахуванням вказаних поїздів вже відкрито продаж квитків на 35 поїздів далекого сполучення.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України, продаж квитків відкрито на 50% місць у поїздах. Квитки можна придбати через офіційний сайт компанії та у залізничних касах, повідомили в УЗ.

Раніше в «Укрзалізниці» повідомляли, що з 1 червня планують запустити 42 поїзди, з яких 10 – Інтерсіті+ та 32 – далекого сполучення.