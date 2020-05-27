Куди можна поїхати потягом в Україні (карта)

«Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на 5 потягів Інтерсіті+ та 9 поїздів далекого сполучення. Поїзди почнуть їздити з 1 червня. Квитки вже можна купити через офіційний сайт «Укрзалізниці» та каси. Міністр інфраструктури Владислав Криклій говорить, що їхня вартість не збільшилася. Інформацію про напрямки, за якими можна поїхати потягом, подано в інфографіці Радіо Свобода.

Поки поїзди курсуватимуть на Південь, Центр та Схід України. Натомість у західному напрямку «Укрзалізниця» не запустила жодного маршруту.

У вагони пасажирів пускатимуть лише в захисних масках, попередньо вимірявши температуру. Провідників мають забезпечити засобами індивідуального захисту. Вагони будуть заповнені наполовину, лише у поїзді №7/8 Одеса-Харків продаватимуть квитки на всі місця.



«Укрзалізниця» також збільшила термін, за який можна придбати квиток. Тепер це можна зробити за 90 днів до дати відправлення.

Квитки можна придбати на такі потяги:

Інтерсіті+

№721/722 Київ ‒ Дарниця ‒ Миргород ‒ Полтава ‒ Харків (ціна повного квитка на сидяче місце другого класу 375 гривень)

‒ Дарниця ‒ Миргород ‒ Полтава ‒ (ціна повного квитка на сидяче місце другого класу 375 гривень) № 726/725 Київ ‒ Дарниця ‒ Миргород ‒ Полтава ‒ Харків (сидячий другого класу​ 375 гривень)

‒ Дарниця ‒ Миргород ‒ Полтава ‒ (сидячий другого класу​ 375 гривень) №763/764 Київ ‒ Вінниця ‒ Жмеринка ‒ Вапнярка ‒ Подільськ ‒ Одеса (сидячий другого класу​ 465 гривень)​

‒ Вінниця ‒ Жмеринка ‒ Вапнярка ‒ Подільськ ‒ (сидячий другого класу​ 465 гривень)​ №711/712 Київ ‒ Дарниця ‒ Миргород ‒ Полтава ‒ Красноград ‒ Лозова ‒ Слов'янськ ‒ Краматорськ ‒ Дружківка ‒ Костянтинівка (сидячий другого класу​ 465 гривень)​

‒ Дарниця ‒ Миргород ‒ Полтава ‒ Красноград ‒ Лозова ‒ Слов'янськ ‒ Краматорськ ‒ Дружківка ‒ (сидячий другого класу​ 465 гривень)​ №740/739 Київ ‒ Кривий Ріг (сидячий квиток другого класу 305 гривень)​

Поїзди далекого сполучення:

№8/7 Одеса – Кременчук ‒ Полтава ‒ Харків (купе 645 гривень)​

– Кременчук ‒ Полтава ‒ (купе 645 гривень)​ №20/19 Лисичанськ – Рубіжне ‒ Кремінне ‒ Сватове ‒ Куп’янськ ‒ Харків ‒ Полтава ‒ Київ (купе ​551 гривня)​

– Рубіжне ‒ Кремінне ‒ Сватове ‒ Куп’янськ ‒ Харків ‒ Полтава ‒ (купе ​551 гривня)​ №53/54 Дніпро – Кам'янське ‒ Верхівцеве ‒ П'ятихатки ‒ Олександрія ‒ Знам'янка ‒ Кропивницький ‒ Новоукраїнка ‒ Помічна ‒ Южноукраїнськ ‒ Вознесенськ ‒ Одеса (купе ​495 гривень)​

– Кам'янське ‒ Верхівцеве ‒ П'ятихатки ‒ Олександрія ‒ Знам'янка ‒ Кропивницький ‒ Новоукраїнка ‒ Помічна ‒ Южноукраїнськ ‒ Вознесенськ ‒ (купе ​495 гривень)​ №63/64 Харків – Люботин ‒ Полтава ‒ Київ (купе ​526 гривні)​

– Люботин ‒ Полтава ‒ (купе ​526 гривні)​ №105/106 Київ – Вінниця ‒ Подільськ ‒ Одеса (купе ​605 гривень)​

– Вінниця ‒ Подільськ ‒ (купе ​605 гривень)​ №791/792 Київ – Видубичі ‒ Кременчук (сидячий другого класу​ 220 гривень)​

– Видубичі ‒ (сидячий другого класу​ 220 гривень)​ №81/82 Харків – Лихачове ‒ Лозова ‒ Павлоград ‒ Запоріжжя ‒ Мелітополь ‒ Якимівка ‒ Новоолексіївка (купе​ 493 гривні)​

– Лихачове ‒ Лозова ‒ Павлоград ‒ Запоріжжя ‒ Мелітополь ‒ Якимівка ‒ (купе​ 493 гривні)​ №125/126 Київ – Дарниця ‒ Бориспіль ‒ Гребінка ‒ Лубни ‒ Миргород ‒ Полтава ‒ Карлівка ‒ Красноград ‒ Кегичівка ‒ Сахновщина ‒ Лозова ‒ Барвінкове ‒ Слов’янськ ‒ Краматорськ ‒ Дружківка ‒ Костянтинівка (купе​ 566 гривень)​

– Дарниця ‒ Бориспіль ‒ Гребінка ‒ Лубни ‒ Миргород ‒ Полтава ‒ Карлівка ‒ Красноград ‒ Кегичівка ‒ Сахновщина ‒ Лозова ‒ Барвінкове ‒ Слов’янськ ‒ Краматорськ ‒ Дружківка ‒ (купе​ 566 гривень)​ №10/9 Київ – Дніпро ‒ Запоріжжя ‒ Комиш-Зоря ‒ Волноваха ‒ Маріуполь (купе​ 888 гривень)​

Після підготовки матеріалу Укрзалізниця відкрила продаж квитків ще на 12 поїздів: