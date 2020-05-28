Укрзалізниця: з 1 червня відновлять рух 214 приміських поїздів

«Укрзалізниця» з 1 червня почне перший етап відновлення руху приміських поїздів, повідомив в.о. голови правління компанії Іван Юрик.

«Наразі ми отримали дозвіл на запуск низки електричок у 10 областях. Тож з наступного тижня відновлять свої маршрути 214 приміських поїздів», – зазначив керівник компанії.

Як повідомляє пресслужба УЗ, станом на 28 травня «Укрзалізниця» отримала рішення про послаблення карантину з 1 червня від регіональних комісій із питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій обласних державних адміністрацій у Харківській, Полтавській, Луганській, Донецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Одеській, Черкаська, Житомирській, Хмельницькій (у напрямку Жмеринка – Гречани та Хмельницький – Волочиськ) областях.

Від 1 червня на філії «Донецька залізниця» почнуть курсувати 38 поїздів, «Львівська залізниця» – 20 поїздів, «Одеська залізниця» – 44 поїзди, «Південна залізниця» – 112 поїздів, уточнили у компанії.

Юрик закликав пасажирів дотримуватись усіх санітарних норм і серйозно ставитись до карантинних обмежень.

Раніше в «Укрзалізниці» заявили, що з 1 червня планують запустити 42 поїзди, з яких 10 – Інтерсіті+ і 32 – далекого сполучення. На ці поїзди вже найближчими днями мають відкрити продаж квитків.