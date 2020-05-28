«Укрзалізниця» запустить рух поїздів без плацкартних вагонів

«Укрзалізниця» з 1 червня відновить рух поїздів далекого сполучення без плацкартних вагонів. Про це повідомляє пресслужба компанії.

За словами в.о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Івана Юрика, курсуватимуть поїзди з купейними та спальними вагонами.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що до запуску із червня поточного року готові 42 поїзди.

Він зазначив, що з 1 червня продаж проїзних документів може здійснюватися одразу за 90 днів до дати відправлення, а не за 45-60, як було раніше.

«Укрзалізниця» 26 травня відкрила продаж квитків на перші напрямки по Україні після послаблення карантину. 27 травня запрацювали залізничні каси.