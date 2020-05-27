Укрзалізниця відкрила продаж квитків ще на 12 поїздів із 1 червня, серед них – поїзди далекого сполучення й Інтерсіті+.

Згідно з повідомленням компанії, квитки тепер можна придбати через офіційний сайт компанії і в залізничних касах.

Продаж квитків відкритий на такі поїзди:

№37 / 38, №732 / 731 і №738 / 737 Київ-Запоріжжя;

№116 / 115 Київ-Бердянськ;

№136 / 135 і №734 / 733 Київ-Покровський;

№76 / 75 Кривий Ріг-Київ;

№102 / 101 і №766 / 765 Київ-Херсон;

№12 / 11 Київ-Новоолексіївка;

№79 / 80 Дніпро-Київ;

№779 / 780 Суми-Київ / Вінниця.

Станом на вечір 27 травня УЗ відкрила продаж квитків уже на 26 поїздів, які почнуть роботу з 1 червня.

В «Укрзалізниці» заявили, що відповідно до постанови Кабінету міністрів, продаж квитків відкрито на 50% місць у поїздах. Пасажири допускатимуться до поїздів виключно в захисних масках. Температурний скринінг буде здійснюватися при перевірці квитків у поїздах Інтерсіті+ та при посадці до вагону у нічних поїздах, додали у компанії.

До і після кожного рейсу буде здійснюватися санобробка вагонів.

«Укрзалізниця» від 27 травня відновила роботу залізничних квиткових кас на всіх вокзалах країни і поновила продаж квитків на перші поїзди після зняття частини карантинних обмежень, запроваджених через коронавірус.

«Укрзалізниця» вже відкрила продаж квитків на п’ять швидкісних поїздів Інтерсіті+ та дев’ять нічних поїздів, які почнуть курсувати з 1 червня.

20 травня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про перехід до другого етапу послаблення карантину з 22 травня.