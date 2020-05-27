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27 травня 2020, Київ 11:02
Новини | Події

«Укрзалізниця» почала продавати квитки у касах

Рух поїздів почнуть відновлювати 1 червня

З 8-ї ранку 27 травня «Укрзалізниця» почала продавати квитки на поїзди у касах на всіх вокзалах країни.

«З 8 ранку відсьогодні ми відкрили залізничні каси на всіх вокзалах країни. Працівники забезпечені засобами індивідуального захисту, поряд з касами розташовані антисептики, нанесена розмітка для забезпечення дистанції̈ між пасажирами», – повідомив виконувач обов’язків голови правління АТ «Укрзалізниця» Іван Юрик.

Квитки не продаватимуть пасажирам, які звертатимуться до кас без засобів індивідуального захисту, зокрема масок.

«Укрзалізниця» вже відкрила продаж квитків на п’ять швидкісних поїздів Інтерсіті+ та дев’ять нічних поїздів, які почнуть курсувати з 1 червня.

20 травня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про перехід до другого етапу послаблення карантину з 22 травня.

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