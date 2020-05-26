Укрзалізниця відкрила продаж квитків на перші 5 поїздів

«Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на перші п’ять поїздів, повідомив у своєму Telegram-каналі міністр інфраструктури Владислав Криклій.

«Через онлайн-сервіси вже можна придбати квитки на п'ять потягів «Інтерсіті+»: №721/722 і №726/725 Київ-Харків, №763/764 Київ-Одеса, №711/712 Київ-Костянтинівка і №740/739 Київ-Кривий Ріг», – повідомив він.

За словами Криклія, поїзди почнуть курсувати з 1 червня, а залізничні каси працюватимуть з 27 травня.

20 травня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про перехід до другого етапу послаблення карантину з 22 травня.