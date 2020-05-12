«Укрзалізниця» повідомила, як планує відновлювати приміське сполучення

«Укрзалізниця» готова призначити потяги та відновити приміське сполучення, коли уряд почне скасовувати карантинні обмеження. Про це повідомила пресслужба перевізника 12 травня у відповідь на запит Радіо Свобода.

Згідно з відповіддю, «Укрзалізниця» вже має план заходів з відновлення перевезень.

«Планом передбачено дві черги відновлення курсування приміських поїздів. На першому етапі відновлять курсування 745 приміських поїздів для забезпечення підвозу громадян до місць роботи в години «пік», на другому - плануємо призначити ще 571 поїзд, і, таким чином, повністю відновити приміський залізничний рух», – йдеться у відповіді.

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Як додають у пресслужбі, зараз співробітники компанії проводять технічний огляд обладнання і рухомого складу, перевіряють стан кас і платіжних терміналів, здійснюють поточний ремонт потягів та вокзалів і закуповують захисні товари для працівників.​

При цьому, за повідомленням на сайті компанії, через недокомпенсацію за проїзд пільгових пасажирів на першому етапі відновлення сполучення «Укрзалізниця» недоотримає 279,5 мільйона гривень на місяць, на другому – ще 224,5 мільйона.

Кабінет міністрів запровадив карантин в Україні з 12 березня через загрозу COVID-19, наразі його продовжили до 22 травня. В тому числі заборонені приміські та міжміські залізничні перевезення