«Укрзалізниця» повідомила, як планує відновлювати приміське сполучення

«Укрзалізниця» готова призначити потяги та відновити приміське сполучення, коли уряд почне скасовувати карантинні обмеження. Про це повідомила пресслужба перевізника 12 травня у відповідь на запит Радіо Свобода.
Згідно з відповіддю, «Укрзалізниця» вже має план заходів з відновлення перевезень.
«Планом передбачено дві черги відновлення курсування приміських поїздів. На першому етапі відновлять курсування 745 приміських поїздів для забезпечення підвозу громадян до місць роботи в години «пік», на другому - плануємо призначити ще 571 поїзд, і, таким чином, повністю відновити приміський залізничний рух», – йдеться у відповіді.
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Як додають у пресслужбі, зараз співробітники компанії проводять технічний огляд обладнання і рухомого складу, перевіряють стан кас і платіжних терміналів, здійснюють поточний ремонт потягів та вокзалів і закуповують захисні товари для працівників.
При цьому, за повідомленням на сайті компанії, через недокомпенсацію за проїзд пільгових пасажирів на першому етапі відновлення сполучення «Укрзалізниця» недоотримає 279,5 мільйона гривень на місяць, на другому – ще 224,5 мільйона.
Кабінет міністрів запровадив карантин в Україні з 12 березня через загрозу COVID-19, наразі його продовжили до 22 травня. В тому числі заборонені приміські та міжміські залізничні перевезення
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