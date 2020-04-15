Уряд звільнив Марчека з «Укрзалізниці» – Криклій

На засіданні уряду було підтримано пропозицію наглядової ради «Укрзалізниці» про припинення повноважень тимчасового керівника «Укрзалізниці», повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Уряд звільнив Желька Марчека з посади виконувача обов’язків голови і виключив його зі складу членів правління АТ «Українська залізниця», написав він у фейсбуці.

«Найближчі пріоритети – стабілізація діяльності стратегічного підприємства і вихід із коронакризи і, звісно, проведення чесного конкурсу на посаду голови «Укрзалізниці». «Українська залізниця» має бути однією з найкращих у європейському регіоні. Для цього нам потрібен чесний і професійний керівник, який стане локомотивом для підприємства», – заявив міністр.

Попереднього дня, 14 квітня, наглядова рада «Укрзалізниці» ухвалила рішення рекомендувати Кабінетові міністрів звільнити Желька Марчека з посади виконувача обов’язків голови правління компанії, а також вирішила негайно відсторонити його від здійснення повноважень члена правління, відповідального за людські ресурси.

Минулого тижня Криклій в інтерв’ю Радіо Свобода пояснював рішення звільнити в. о. голови «Укрзалізниці» після двох місяців роботи тим, що Желько Марчек не виправдав довіру. «Рішення, наскільки проінформувала нас наглядова рада, відповідне вже ухвалене. Ми чекаємо на формалізоване подання, після чого це все буде вже вноситися до Кабміну. Якщо говорити про ті речі, які не виправдали довіру, то їх чимало. Це, в першу чергу, продаж непрофільних активів, тому що по них ставилися відповідні завдання», – сказав Криклій в ефірі програми «Суботнє інтерв’ю».

Пізніше тимчасовий виконувач обов’язків голови правління «Укрзалізниці» Желько Марчек відреагував на критику його роботи з боку міністра інфраструктури і заявив, що того дезінформували з приводу реального стану справ у компанії, зокрема щодо продажу непрофільного майна.

Желько Марчек став виконувачем обов’язків керівника «Укрзалізниці» в лютому – після того, як наприкінці січня Кабінет міністрів погодив звільнення з посади керівника «Укрзалізниці» Євгена Кравцова, який був призначений очільником компанії в січні 2019 року.