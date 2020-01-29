Кравцов повідомив про «немалу компенсацію» після звільнення з «Укрзалізниці»

Євген Кравцов повідомив про «немалу компенсацію» після звільнення з посади голови «Укрзалізниці».

«Якщо казати моєю улюбленою юридичною мовою: вчора було прийняте рішення дострокового розірвання контракту з боку роботодавця з відповідною грошовою компенсацією керівнику. Вона не мала, скажу одразу. Але, це – рішення акціонера. Зі свого боку, я був готовий продовжити роботу у транспортному секторі без грошових виплат за контрактом», – написав Кравцов у Facebook, не уточнивши розміри компенсації.

Він переконує, що виконав «майже всі KPI» (ключові показники ефективності), тому формальних підстав для його звільнення в наглядової ради не знайшлося.

29 січня Кабінет міністрів погодив звільнення Євгена Кравцова з посади керівника «Укрзалізниці».

Уряд призначив Кравцова очільником компанії в січні 2019 року. До цього з серпня 2017-го він виконував обов’язки голови «Укрзалізниці». 30 грудня Кравцов оголосив про свою відставку.