Уряд погодив звільнення керівника «Укрзалізниці» Кравцова

Уряд схвалив звільнення Євгена Кравцова з посади керівника «Укрзалізниці», повідомив на брифінгу прем’єр-міністр Олексій Гончарук після засідання уряду.

«Сьогодні ми погодили звільнення керівника «Укрзалізниці». Це важливий, на нашу думку, крок для перезавантаження всього того, що відбувається в цій державній компанії», – сказав Гончарук.

Він додав, що конкурс на нового голову УЗ оголосять найближчим часом.

Днями міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що наглядова рада «Укрзалізниці» планує розглянути питання звільнення очільника компанії Євгена Кравцова у найближчі тижні.

Кабінет міністрів призначив Кравцова очільником «Укрзалізниці» в січні 2019 року. До цього з серпня 2017-го він виконував обов’язки голови компанії. 30 грудня Кравцов оголосив про свою відставку.