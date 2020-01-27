Наглядова рада «Укрзалізниці» планує розглянути звільнення Кравцова у найближчі тижні – Криклій

Наглядова рада «Укрзалізниці» планує розглянути питання звільнення очільника компанії Євгена Кравцова у найближчі тижні, повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

«Я розраховую, що рішення з цього питання буде протягом кількох тижнів. Тому що це процедура, яка потребує рішення наглядової ради», – сказав Криклій.

Він зазначив, що наглядова рада «Укрзалізниці» проводить серію засідань із цього питання.

«Якби це було моє особисте рішення, то я вже підписав би заяву на звільнення. Але процедура інша», – зазначив Криклій.

Кабінет міністрів призначив Кравцова очільником «Укрзалізниці» в січні 2019 року. До цього з серпня 2017-го він виконував обов’язки голови компанії. 30 грудня Кравцов оголосив про свою відставку.