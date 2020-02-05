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05 лютого 2020, Київ 16:36
Новини | Політика

Уряд призначив т.в.о. голови «Укрзалізниці»

Желько Марчек виконуватиме обов'язки голови правління акціонерного товариства «Українська залізниця» до призначення керівника компанії

Кабінет міністрів України призначив тимчасовим виконувачем обов’язків голови правління «Укрзалізниці» члена правління компанії Желька Марчека.

Відповідне розпорядження від 5 лютого оприлюднене на сайті уряду.

«Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку голови правління акціонерного товариства «Українська залізниця», виконання обов’язків голови правління зазначеного товариства на члена правління акціонерного товариства «Українська залізниця» Марчека Желька», – йдеться в документі.

29 січня Кабінет міністрів погодив звільнення з посади керівника «Укрзалізниці» Євгена Кравцова, який був призначений очільником компанії в січні 2019 року.

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