Уряд призначив т.в.о. голови «Укрзалізниці»

Кабінет міністрів України призначив тимчасовим виконувачем обов’язків голови правління «Укрзалізниці» члена правління компанії Желька Марчека.

Відповідне розпорядження від 5 лютого оприлюднене на сайті уряду.

«Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку голови правління акціонерного товариства «Українська залізниця», виконання обов’язків голови правління зазначеного товариства на члена правління акціонерного товариства «Українська залізниця» Марчека Желька», – йдеться в документі.

29 січня Кабінет міністрів погодив звільнення з посади керівника «Укрзалізниці» Євгена Кравцова, який був призначений очільником компанії в січні 2019 року.