Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
27 травня 2020, Київ 11:02
Новини | Події

«Укрзалізниця» почала продаж квитків ще на 9 поїздів далекого сполучення

Поїзди почнуть курсувати з 1 червня

«Укрзалізниця» відкрила продаж квитків ще на дев’ять поїздів далекого сполучення, які відправляться у рейси з 1 червня.

Квитки продають на поїзди:

  • Одеса – Харків
  • Лисичанськ – Київ
  • Дніпро – Одеса
  • Харків – Київ
  • Київ – Одеса
  • Київ – Кременчук
  • Харків – Новоолексіївка
  • Київ – Костянтинівка
  • Київ – Маріуполь

Вагони заповнюватимуть не більше ніж на 50 відсотків, лише на поїзд Одеса-Харків продається 100 відсотків місць. Квитки зараз можна придбати онлайн, але невдовзі обіцяють почати продаж у касах.

До поїздів пасажирів пускатимуть виключно у захисних масках, при посадці до вагону вимірюватимуть температуру тіла.

Перед та після кожного рейсу у поїздах робитимуть санобробку.

26 квітня «Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на перші п’ять поїздів.

20 травня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про перехід до другого етапу послаблення карантину з 22 травня. Поїзди почнуть курсувати з 1 червня, а залізничні каси працюватимуть з 27 травня.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG