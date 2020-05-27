«Укрзалізниця» почала продаж квитків ще на 9 поїздів далекого сполучення

«Укрзалізниця» відкрила продаж квитків ще на дев’ять поїздів далекого сполучення, які відправляться у рейси з 1 червня.

Квитки продають на поїзди:

Одеса – Харків

Лисичанськ – Київ

Дніпро – Одеса

Харків – Київ

Київ – Одеса

Київ – Кременчук

Харків – Новоолексіївка

Київ – Костянтинівка

Київ – Маріуполь

Вагони заповнюватимуть не більше ніж на 50 відсотків, лише на поїзд Одеса-Харків продається 100 відсотків місць. Квитки зараз можна придбати онлайн, але невдовзі обіцяють почати продаж у касах.

До поїздів пасажирів пускатимуть виключно у захисних масках, при посадці до вагону вимірюватимуть температуру тіла.

Перед та після кожного рейсу у поїздах робитимуть санобробку.

26 квітня «Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на перші п’ять поїздів.

20 травня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про перехід до другого етапу послаблення карантину з 22 травня. Поїзди почнуть курсувати з 1 червня, а залізничні каси працюватимуть з 27 травня.