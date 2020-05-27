«Укрзалізниця» почала продаж квитків ще на 9 поїздів далекого сполучення

«Укрзалізниця» відкрила продаж квитків ще на дев’ять поїздів далекого сполучення, які відправляться у рейси з 1 червня.
Квитки продають на поїзди:
- Одеса – Харків
- Лисичанськ – Київ
- Дніпро – Одеса
- Харків – Київ
- Київ – Одеса
- Київ – Кременчук
- Харків – Новоолексіївка
- Київ – Костянтинівка
- Київ – Маріуполь
Вагони заповнюватимуть не більше ніж на 50 відсотків, лише на поїзд Одеса-Харків продається 100 відсотків місць. Квитки зараз можна придбати онлайн, але невдовзі обіцяють почати продаж у касах.
До поїздів пасажирів пускатимуть виключно у захисних масках, при посадці до вагону вимірюватимуть температуру тіла.
Перед та після кожного рейсу у поїздах робитимуть санобробку.
26 квітня «Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на перші п’ять поїздів.
20 травня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про перехід до другого етапу послаблення карантину з 22 травня. Поїзди почнуть курсувати з 1 червня, а залізничні каси працюватимуть з 27 травня.
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