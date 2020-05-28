«Укрзалізниця» розповіла, що залізничники робитимуть у вагонах і на вокзалах для убезпечення від COVID-19

В «Укрзалізниці» повідомили, що компанія врахувала всі рекомендації МОЗ, повністю готова до відновлення курсування пасажирських поїздів та посилила заходи безпеки. Як йдеться на сайті УЗ, також визначено перелік обов’язків, яких мають дотримуватися залізничники в умовах пандемії коронавірусу.

«Поїзди проходитимуть посилену дезінфекційну обробку перед та після рейсу. Посилили і обробку постільної білизни під час прання. Таким чином ми зможемо забезпечити всі передбачені санітарні норми з урахуванням обмежень», – розповів виконувач обов’язків голови компанії Іван Юрик.

Повідомляється, що провідники будуть щогодини під час рейсу проводити прибирання: мити санвузли, підлогу в салоні вагона, протирати поручні, дверні ручки, кнопки тощо. У кожному вагоні встановлено санітайзер, яким зможуть користуватися пасажири. У вагонах розміщені також рекомендаційні наліпки щодо правил особистої гігієни в умовах карантину. В «Укрзалізниці» запевняють, що поїзні бригади забезпечені засобами індивідуального захисту, проходять додаткові інструктажі та медогляд.

За даними компанії, також збільшено періодичність прибирання та дезінфекції приміщень на залізничних вокзалах, де перебувають пасажири. Біля залізничних кас нанесено розмітку для дотримання соціальної дистанції. Диктори вокзалів по гучномовному зв’язку нагадуватимуть правила перебування в приміщеннях вокзалів, а при вході на вокзали залізничники проводитимуть температурний скринінг усіх відвідувачів.

«До відновлення перевізного процесу в новому форматі мають підготуватися не лише залізничники, а й пасажири. Зокрема, для посадки в поїзд пасажири обов’язково повинні вдягти захисну маску, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці до вагона», – сказав Юрик.

В «Укрзалізниці» вказали, що пасажирам рекомендовано «якнайменше пересуватися по вагонах». Тимчасово у поїздах не пропонуватимуть пасажирам напої та кондитерські вироби, а окріп за потреби надаватиметься пасажирам у власний посуд.

«Укрзалізниця» 26 травня відкрила продаж квитків на перші напрямки по Україні після послаблення карантину.