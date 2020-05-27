Укрзалізниця збільшила термін продажу квитків: 90 днів до відправлення поїзда

Від 1 червня пасажири зможуть придбати квитки за 90 днів до дати відправлення поїзда, повідомляє «Укрзалізниця».

«Збільшення терміну продажу проїзних документів з 45/60 діб до 90 діб надасть можливість пасажирам планувати свої поїздки значно ефективніше, а АТ «Укрзалізниця» гнучкіше реагувати на попит і заздалегідь призначати поїзди на найбільш популярні дати та напрямки», – йдеться в повідомленні.

«Укрзалізниця» від 27 травня відновила роботу залізничних квиткових кас на всіх вокзалах країни і поновила продаж квитків на перші поїзди після зняття частини карантинних обмежень, запроваджених через коронавірус.

«Укрзалізниця» вже відкрила продаж квитків на п’ять швидкісних поїздів Інтерсіті+ та дев’ять нічних поїздів, які почнуть курсувати з 1 червня.

20 травня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про перехід до другого етапу послаблення карантину з 22 травня.