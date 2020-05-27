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27 травня 2020, Київ 12:34
Новини | Коронавірус

Сім областей не відповідають критеріям переходу на другий етап пом’якшення карантину – МОЗ

Кілька областей поки не готові до переходу на наступний етап послаблення карантину

Сім областей України станом на ранок 27 травня не відповідають критеріям переходу на другий етап пом’якшення карантину. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Йдеться про Волинську, Донецьку, Закарпатську, Луганську, Львівську, Рівненську та Чернівецьку області.

20 травня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про перехід до другого етапу послаблення карантину з 22 травня. Зокрема з 1 червня відновлюють внутрішнє залізничне сполучення. «Укрзалізниця» вже відкрила продаж квитків на п’ять швидкісних поїздів Інтерсіті+ та дев’ять нічних поїздів, які почнуть курсувати з 1 червня.

Станом на ранок 27 травня в Україні зареєстровано 21 905 випадків захворювання на COVID-19, від початку пандемії померли 658 людей, 7 995 – одужали.

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