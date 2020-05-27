Сім областей не відповідають критеріям переходу на другий етап пом’якшення карантину – МОЗ

Сім областей України станом на ранок 27 травня не відповідають критеріям переходу на другий етап пом’якшення карантину. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Йдеться про Волинську, Донецьку, Закарпатську, Луганську, Львівську, Рівненську та Чернівецьку області.

20 травня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про перехід до другого етапу послаблення карантину з 22 травня. Зокрема з 1 червня відновлюють внутрішнє залізничне сполучення. «Укрзалізниця» вже відкрила продаж квитків на п’ять швидкісних поїздів Інтерсіті+ та дев’ять нічних поїздів, які почнуть курсувати з 1 червня.

Станом на ранок 27 травня в Україні зареєстровано 21 905 випадків захворювання на COVID-19, від початку пандемії померли 658 людей, 7 995 – одужали.