В Україні зафіксовано 321 новий випадок захворювання на COVID-19

В Україні за минулу добу зафіксовано 321 новий випадок захворювання на COVID-19, свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Згідно з повідомленням, за попередню добу 420 людей одужали, 14 – померли.

Водночас, за даними МОЗ, в Україні зареєстровано 21 905 випадків захворювання на COVID-19, від початку пандемії померли 658 людей, 7 995 – одужали.

Очільник МОЗ Максим Степанов зауважив, що другу добу поспіль нових хворих в Україні менше, ніж тих, хто одужав.

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За даними Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса, у світі виявили понад 5,5 мільйона захворілих на COVID-19. 350,5 тисяч пацієнтів померли, понад 2,2 мільйона одужали.