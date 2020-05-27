День Києва планують святкувати у теле- та онлайн форматі

Цього року День Києва планують відзначати у теле- та онлайн форматі, оскільки заборона на масові заходи продовжує діяти. Про це повідомили у КМДА.

«В ефірі телеканалу «Київ» зранку триватиме святкова програма. Зокрема, кияни побачать привітання, серії тематичних сюжетів «Прогулянки Києвом», «Київ, який ми любимо», «Портрети» та «Історії», – мовиться у повідомленні.

Також запланована трансляція «Пробігу під каштанами», який проходитиме онлайн, і радіоконцерти.

«Готують кілька святкових сюрпризів і для користувачів соціальних мереж. Столичні колективи створюють святкові ролики, які розповсюдять у соцмережах, на Youtube-каналах, на своїх сайтах», – зазначили у КМДА.

У мерії також нагадали, що в цей день мають запрацювати міські фонтани, запуск яких відкладали через карантин.