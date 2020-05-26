У трьох монастирях Києва зняли карантин – Кличко

У трьох монастирях Києва зняли карантинні обмеження, повідомив міський голова столиці України Віталій Кличко.

«У столиці зняли карантин в кількох монастирях, що були закриті через спалахи захворювання. Зокрема, у Києво-Печерській лаврі, Іонинському та Свято-Покровському чоловічих монастирях. За весь період карантину зробили більше ніж тисячу лабораторних досліджень ПЛР-тестів свяженнослужителів. Завдяки вчасно проведеним протиепідемічним заходам і дотриманню суворого карантину, вдалося локалізувати осередки захворювання», – сказав Кличко 26 травня під час онлайн пресконференції.

За його словами, перед зняттям карантинних заходів у монастирях провели повну дезінфекцію.

«Як ви знаєте, уряд дозволив проводити служби в храмах – із дотриманням регламентів та санітарних вимог. Я звертаюся до служителів усіх конфесій. Бережіть своїх прихожан, дотримуйтеся правил! Не збирайте у храмах велику кількість людей, щоб не сталося нових спалахів хвороби», – додав Кличко.

Києво-Печерська лавра, за рішенням київської влади, була закрита на карантин ще 13 квітня через те, що в ній десятки її ченців та інших мешканців виявилися зараженими новим коронавірусом.

Також у квітні на карантин й Іонинський, і Свято-Покровський монастирі.

Із 22 травня вірянам в Україні дозволили збиратися на релігійні заходи і в храмах, але з певними обмеженнями. До того, більшість конфесій, щоб убезпечити своїх вірян від загрози зараження коронавірусом, з початком карантину почали відправляти літургії онлайн.

Втім, поліція фіксувала і випадки порушення обмежувальних заходів, про такі, серед інших, повідомляли – в Києво-Печерській лаврі у Києві, Почаївській – на Тернопільщині, Святогірській – на Донеччині.