В УПЦ (МП) повідомили, що Києво-Печерська лавра відкрилася після карантину

Свято-Успенська Києво-Печерська лавра відкрилася після карантину, повідомила пресслужба Української православної церкви, яка перебуває в єдності з Московським патріархатом.

«Сьогодні з 09:00 наша головна святиня – Києво-Печерська лавра відкрита. Карантинний режим знято», – йдеться в повідомленні.

Києво-Печерська лавра, за рішенням київської влади була ще 13 квітня закрита на карантин через те, що в ній десятки її ченців та інших мешканців виявилися зараженими новим коронавірусом.

Із 22 травня вірянам в Україні дозволили збиратися на релігійні заходи і в храмах, але з певними обмеженнями. До того, більшість конфесій, щоб убезпечити своїх вірян від загрози зараження коронавірусом, з початком карантину почали відправляти літургії онлайн. Втім, поліція фіксувала і випадки порушення обмежувальних заходів, про такі, серед інших, повідомляли – в Києво-Печерській лаврі у Києві, Почаївській – на Тернопільщині, Святогірській – на Донеччині.