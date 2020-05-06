Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
06 травня 2020, Київ 21:48
Новини | Коронавірус

У Києво-Печерській лаврі ще 17 осіб заразилися коронавірусом – Кличко

Києво-Печерська лавра перебуває на карантині

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що за минулу добу кількість хворих на COVID-19 у Києво-Печерській лаврі зросла на 17 осіб.

«Серед тих, що захворіли: 21 жінка віком від 23 до 76 років і дівчинка чотирьох років. Та 45 чоловікiв віком від 19 до 76 років і хлопчик, якому 5 років. 17 із випадків, підтверджених за минулу добу, – у Києво-Печерській лаврі», – сказав Кличко.

За даними КМДА, усього в столиці минулої доби 68 людей інфікувалися коронавірусом. Загалом підтверджений 1651 випадок.

Києво-Печерська лавра, що є нині в користуванні УПЦ (МП), за рішенням київської влади була ще 13 квітня закрита на карантин через те, що в ній десятки її ченців та інших мешканців виявилися зараженими новим коронавірусом.

Також повідомлялося, що карантинні заходи були порушені в двох інших монастирях зі статусом лавр в Україні, що теж нині перебувають у користуванні українського підрозділу РПЦ, – Почаївській у Тернопільській області і Святогірській у Донецькій. Із цього приводу були відкриті кримінальні провадження.

Коротко про нове довкола COVID-19 – відео
Embed
Коротко про нове довкола COVID-19 – відео

No media source currently available

0:00 0:03:22 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG