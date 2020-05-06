У Києво-Печерській лаврі ще 17 осіб заразилися коронавірусом – Кличко

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що за минулу добу кількість хворих на COVID-19 у Києво-Печерській лаврі зросла на 17 осіб.

«Серед тих, що захворіли: 21 жінка віком від 23 до 76 років і дівчинка чотирьох років. Та 45 чоловікiв віком від 19 до 76 років і хлопчик, якому 5 років. 17 із випадків, підтверджених за минулу добу, – у Києво-Печерській лаврі», – сказав Кличко.

За даними КМДА, усього в столиці минулої доби 68 людей інфікувалися коронавірусом. Загалом підтверджений 1651 випадок.

Києво-Печерська лавра, що є нині в користуванні УПЦ (МП), за рішенням київської влади була ще 13 квітня закрита на карантин через те, що в ній десятки її ченців та інших мешканців виявилися зараженими новим коронавірусом.

Також повідомлялося, що карантинні заходи були порушені в двох інших монастирях зі статусом лавр в Україні, що теж нині перебувають у користуванні українського підрозділу РПЦ, – Почаївській у Тернопільській області і Святогірській у Донецькій. Із цього приводу були відкриті кримінальні провадження.