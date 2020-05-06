Усик, Ломаченко і митрополит Онуфрій знялися в російському фільмі про дружбу з «братом»

Українські боксери Олександр Усик, Василь Ломаченко та митрополит УПЦ (МП) Онуфрій знялися у документальному фільмі «Здрастуй, брате! Христос воскрес», знятому російським чоловічим монастирем у селі Корсунь в Орловській обасті (Корсуньска Князь-Володимирська чоловіча пустинь) та Києво-Печерською лаврою.

В анотації картини, розміщеної на Youtube-каналі російського монастиря, йдеться: «Фільм розповідає про віру, дружбу, братів у Христі відомих українських боксерів чемпіонів світу Василя Ломаченка, Олександра Усика і російських спортсменів. У нелегкі часи для канонічної православної церкви України бійці залишаються відданими Богу, вірі, вітчизні!»

Ломаченко у фільмі розповідає, що у нього багато друзів в Росії і він не може з ними припинити спілкуватися. «Сказали, що це країна, яка воює з нашою країною…це не вкладається у моїй голові. По суті ми є одним народом», – твердить Ломаченко.

Усик каже, що він не припинить дружити з росіянами, попри війну на Донбасі та окупацію Криму: «З хлопцями, які живуть, приміром, у Москві, ми тренувалися і пили чай з однієї чашки і їли кашу з однієї миски, коли ми маленькими були, а тепер, бачте, хтось ділить портфелі, а я маю ділити дружбу з цією людиною? Та я буду продовжувати з ним дружити. Мене не обходить, те що мене хейтять (ненавидять – ред.) або обзивають, у мене є своя думка».

Митрополит Онуфрій у фільмі заявив про необхідність прощення: «Треба змусити себе пробачити один одного… І тоді, якщо ми пробачимо один одного, у нас з’являться зовсім інші почуття один до одного, не ворожі, а братерські, людські почуття».

Українське законодавство називає датою початку тимчасової окупації Росією території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя 20 лютого 2014 року. Після цього, в квітні 2014 року, на Донбасі розпочалися бойові дії, які тривають і досі. Москва контролює частини Донецької та Луганської областей разом із обласними центрами, Донецьком та Луганськом.