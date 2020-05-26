Київське метро у перший день роботи після карантину перевезло 310 тисяч пасажирів

За перший день роботи після карантину метрополітеном у Києві скористалися 310 тисяч пасажирів, повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Олександр Густєлєв.

За його словами, масковий режим є обов’язковим у громадських місцях, зокрема в метро. Пасажирам рекомендують також користуватися рукавичками, дотримуватися дистанції й оплачувати проїзд безконтактно.

Протягом місяця з дати відновлення роботи пасажири також зможуть використати раніше придбані жетони зеленого кольору.

Влада Києва і метрополітен закликають пасажирів користуватися транспортом лише за нагальної необхідності.

Згідно з повідомленням на сайті київського метро, зазвичай щодня там перевозять у середньому понад 1,5 мільйона пасажирів.

Метро в Києві відновило роботу 25 травня. Зачинився метрополітен 17 березня через карантин, запроваджений для боротьби з пандемією коронавірусу.