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26 травня 2020, Київ 18:14
Новини | Коронавірус

Київське метро у перший день роботи після карантину перевезло 310 тисяч пасажирів

Метро в Києві відновило роботу 25 травня після двомісячної перерви

За перший день роботи після карантину метрополітеном у Києві скористалися 310 тисяч пасажирів, повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Олександр Густєлєв.

За його словами, масковий режим є обов’язковим у громадських місцях, зокрема в метро. Пасажирам рекомендують також користуватися рукавичками, дотримуватися дистанції й оплачувати проїзд безконтактно.

Протягом місяця з дати відновлення роботи пасажири також зможуть використати раніше придбані жетони зеленого кольору.

У Києві запрацювало метро після двомісячної перерви – фоторепортаж
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

У Києві запрацювало метро після двомісячної перерви – фоторепортаж

25 травня у Києві послабили карантин і дозволили поновити роботу метрополітену. Скільки було пасажирів – дивіться у фоторепортажу Радіо Свобода

Влада Києва і метрополітен закликають пасажирів користуватися транспортом лише за нагальної необхідності.

Згідно з повідомленням на сайті київського метро, зазвичай щодня там перевозять у середньому понад 1,5 мільйона пасажирів.

Метро в Києві відновило роботу 25 травня. Зачинився метрополітен 17 березня через карантин, запроваджений для боротьби з пандемією коронавірусу.

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